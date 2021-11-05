新华社上海11月5日电（记者程思琪）11月5日，上海市青浦区市场监督管理局为第四届进博会参展商颁发了首张营业执照和食品经营许可证。作为德国功能性面料展中国展方代表设立的会展服务企业，上海腾时会展服务有限公司5日正式落户上海青浦，将为功能性纺织品供应商和采购方搭建沟通平台。

“本来以为办营业执照和食品经营许可证要很多手续，没想到只要材料齐全，当场就能拿到！”上海腾时会展服务有限公司负责人田恩岗激动地说。

上海市青浦区市场监督管理局工作人员说，在第四届进博会前他们就已经主动了解企业的情况和需求，为其提供了一对一跨前服务，针对企业名称和经营范围等登记事项进行了详细的沟通指导。

据田恩岗介绍，德国功能性面料展是成立于德国的功能性纺织品这一专业细分领域的世界知名展会品牌，主要面向各类服装用高端功能性纺织品及相关服装品牌的开发采购及对接。此次入驻进博会展区，除了带来国外优秀的功能性面辅料产品，也是为今后在上海举办功能性面辅料展会做好前期的推广和准备，后续还将在服装、食品、日用品等领域进行拓展。

11月5日，上海市青浦区市场监督管理局在进博会现场受理了企业的申请材料，当场就颁发了营业执照和食品经营许可证，采用“证照联办”的方式同步审批，为企业实现了减跑动、减环节、减时间，大幅提升了证照办理的效率。

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