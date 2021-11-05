人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

美国知名投资人：中国有适合自己的制度

2021年11月05日19:58 | 来源：新华网
小字号

　　新华社纽约11月4日电 据美国有线电视新闻网（CNN）3日报道，美国知名投资人、伯克希尔-哈撒韦公司副董事长查理·芒格在接受CNN记者采访时表示，中国在面对经济繁荣时表现得比美国更明智，在消除贫困方面取得了非凡成就，“他们的制度更适合自己”。

　　芒格说，中国清醒认识到过分追求经济繁荣所带来的问题，这给他留下深刻印象。中国在经济繁荣时就着眼于调控，而不是等到泡沫破裂再采取措施，“我很钦佩这一点，在这方面他们比我们明智”。

　　“我不认为我们应该设想世界上每个国家，无论他们各自面对什么问题，都应有我们这样的政府。我认为这是自以为高人一等、以自我为中心的想法。”芒格说。

　　芒格特别指出，中国经济快速增长，规模庞大的贫困人口实现脱贫。“过去30年中国所取得的成就是人类历史上最伟大的成就之一。”

　　芒格现年97岁，是美国知名投资人沃伦·巴菲特的老搭档。在今年5月伯克希尔-哈撒韦公司年会上，芒格称赞中国政府在金融领域采取的规范措施，表示“中国做了正确的事”，美国应当学习中国的经验。

(责编：崔译戈、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部