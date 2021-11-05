新华社纽约11月4日电 据美国有线电视新闻网（CNN）3日报道，美国知名投资人、伯克希尔-哈撒韦公司副董事长查理·芒格在接受CNN记者采访时表示，中国在面对经济繁荣时表现得比美国更明智，在消除贫困方面取得了非凡成就，“他们的制度更适合自己”。

芒格说，中国清醒认识到过分追求经济繁荣所带来的问题，这给他留下深刻印象。中国在经济繁荣时就着眼于调控，而不是等到泡沫破裂再采取措施，“我很钦佩这一点，在这方面他们比我们明智”。

“我不认为我们应该设想世界上每个国家，无论他们各自面对什么问题，都应有我们这样的政府。我认为这是自以为高人一等、以自我为中心的想法。”芒格说。

芒格特别指出，中国经济快速增长，规模庞大的贫困人口实现脱贫。“过去30年中国所取得的成就是人类历史上最伟大的成就之一。”

芒格现年97岁，是美国知名投资人沃伦·巴菲特的老搭档。在今年5月伯克希尔-哈撒韦公司年会上，芒格称赞中国政府在金融领域采取的规范措施，表示“中国做了正确的事”，美国应当学习中国的经验。

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