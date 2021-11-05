新华社香港11月5日电 针对香港外国记者会（FCC）5日发布所谓“关于香港新闻自由的调查问卷报告”，肆意攻击香港国安法和香港新闻自由，外交部驻港特派员公署发言人表示强烈不满和坚决反对，正告FCC立即停止蓄意制造“噪音”、公然挑动事端的卑劣行径，收回以所谓“新闻自由”之名干扰特区政府依法施政、破坏香港法治的黑手！

发言人指出，香港基本法和香港国安法明确保障香港居民依法享有的权利自由，包括言论和新闻自由。香港国安法实施以来，国家安全、社会安定、市民安心，香港得以集中精力团结抗疫、振兴经济、改善民生。香港国安法打击的是一小撮从事危害国家安全活动的违法犯罪分子，不仅没有损害港人包括新闻自由在内的广泛权利和自由，而且让这些权利和自由在安全、稳定、法治的环境下得到更好保障。香港国安法实施后，登记在特区政府新闻发布系统的本地、海外以及网上新闻媒体及从业者数量均较去年增加，新闻从业者依法依规进行充分报道的权利丝毫未受影响。

发言人强调，FCC背弃职业操守，通过寥寥所谓“调查问卷”，炮制毫无代表性和公信力的“报告”，抹黑香港新闻自由，鼓吹“寒蝉效应”，完全是颠倒黑白、混淆视听，打着维护新闻自由的幌子干预香港事务，搬是非、搅浑水，唯恐天下不乱！

发言人表示，世界上没有绝对的、凌驾法律之上的新闻自由。各国对在本国从业的新闻媒体依法进行监管，是国际通例。外国媒体记者在香港特区从事新闻工作，必须严格遵守中国和香港特区法律，自觉接受法律监督。香港特区政府有关部门依法加强对媒体的管理和服务，立新规、树正气、止歪风，正是为了保障遵纪守法的新闻媒体和记者的应有权利，正是为了捍卫香港新闻自由，完全是正当合法之举。我们敦促FCC摆正位置，分清是非，切实尊重特区法治，立即停止以任何借口制造事端、插手香港事务。

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