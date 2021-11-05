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约240家香港企业参加第四届进博会

2021年11月05日19:57 | 来源：新华网
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　　新华社香港11月5日电（记者查文晔）第四届中国国际进口博览会（进博会）5日起在上海国家会展中心举行，约240家香港企业参展，向来自世界各地的参展商和买家，推介各式各样的香港优质商品及服务。

　　据香港特区政府新闻处消息，特区政府商务及经济发展局局长邱腾华表示，进博会是香港企业开拓内销市场的重要平台，香港自2018年首届进博会起一直积极参与。港商参展数目由首届超过160家增至今年约240家，增幅达50%，反映香港商企十分重视内地市场潜力，争取通过进博会这个黄金机会开拓新客源。

　　据介绍，今年参展的香港企业中，有57家于香港贸易发展局在会场设立的“香港服务业展区”及“香港产品展区”展示其商品或服务，包括食品、物流服务、基建及建筑、设计、授权、信息及通讯科技、创新科技及专业服务等。“香港服务业展区”以“香港通道·连接全球”为主题，与香港在“十四五”规划纲要下的机遇和角色相互呼应。

　　邱腾华表示，随着国家的发展提升至国内国际双循环格局的新层次，香港的角色也与时并进，成为国家双循环的连接平台，让国际间商品贸易、物流、服务、人才、资金、投资和协作等与国家连接。香港可一方面助力内地企业开拓海外市场，另一方面协助引进全球商品，满足内地庞大市场需要。

　　此外，应中国国际进口博览局的邀请，香港今年首次参与进博会人文交流综合形象展示活动，介绍香港丰富多元的非物质文化遗产。主办方更邀请在华东地区就学的香港青年担当志愿者，在香港展示区内接待参观人士。

(责编：崔译戈、杨牧)

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