新华社大马士革11月5日电 通讯：叙利亚企业盼借进博会重振中国市场销量

新华社记者汪健 郑一晗

“我们申请了中国当地商标，还专门设计了中文包装。”叙利亚近东橄榄油公司地区销售经理亚辛·迪亚布日前在大马士革向记者展示各种规格的橄榄油产品。这些产品都是上海举行的第四届进博会的参展商品。

橄榄油是叙利亚特色产品之一，迪亚布对公司产品品质颇有信心。“我们有适宜的气候和土壤条件，长久以来叙利亚橄榄油产品都享有盛名。”他说，相比其他食用油，橄榄油比较有益健康，相信会有越来越多中国消费者接受橄榄油，尤其是叙利亚橄榄油。

在2018年首届进博会举办以前，近东橄榄油公司销往中国市场的产品以原料油为主，并未考虑做本地品牌建设。参加进博会后，迪亚布将中国市场作为重点，不仅注册了两个商标，还与代理商积极沟通，拓展营销渠道。

迪亚布说，尽管公司产品在中国市场处于起步阶段，但2018年、2019年销量增长迅速，让公司意识到中国市场的巨大潜力。虽然2020年受疫情影响销量有所下滑，但他相信随着疫情得到控制，借助进博会这样的开放平台，销量会重新进入上升通道。

尽管在今年进博会期间只能通过视频和电话同代理商远程交流，但迪亚布仍对此次参加进博会十分重视，他也期望未来能再次前往上海，面对面向中国消费者介绍叙利亚橄榄油产品。“未来，我们希望中国市场成为公司主要出口市场之一。”

叙利亚BioCham公司主营精油、芳香水剂、冷榨油等植物提取物产品，今年也是第4次参加进博会。“中国消费者对我们产品的欢迎让我们惊喜。”公司创办人鲁拉·阿迪卜说，进博会为公司产品进入中国市场提供了窗口，也让她看到中国市场的潜力。

阿迪卜申请了中文商标，也正为公司产品进行一系列注册、报审程序。“我们正在中国市场扎实迈进，希望今后能进入中国更多地区。”阿迪卜说，未来公司将尝试推出新产品，更好适应中国市场。

阿迪卜也期待着，通过进博会平台，“一小步一小步”地进步，最终积累成公司发展的大跨步。

(责编：崔译戈、杨牧)