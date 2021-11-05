新华社北京11月5日电 综合新华社驻外记者报道：国家主席习近平4日晚以视频方式出席第四届中国国际进口博览会开幕式并发表主旨演讲。海外人士表示，习近平主席深刻总结中国加入世界贸易组织20年来的经验启示，展现了中国坚定不移同世界共享市场机遇、推动高水平开放等方面的决心和担当，为共建开放型世界经济、维护世界共同利益注入强大正能量，为推动世界经济复苏和增长有力提振信心。

法国中国问题专家莱娅·贝西说，习近平主席的讲话让世界看到中国坚定不移维护真正的多边主义、推动高水平开放等方面的决心和举措。习近平主席强调“中国历来言必信、行必果”传递了明确的信息，中国以实际行动落实发展和开放承诺，在自身加快绿色转型的同时，还积极帮助其他发展中国家。

巴西里约州立大学国际关系系主任毛里西奥·桑托罗对习近平主席强调的“中国扩大高水平开放的决心不会变”印象非常深刻。他说，中国将开放置于新的时代背景下，更高水平的开放意味着中国将为世界共同利益作出更多贡献。

《哈萨克斯坦实业报》总编辑谢利克·科尔容巴耶夫表示，今年是中国加入世贸组织20周年，中国已成为全球第二大经济体，中国制造成为全球产业链供应链重要组成部分，中国市场也成为世界举足轻重的市场。进博会的举办是中国扩大开放的又一重要举措和证明。进博会已成为国际采购、投资促进、人文交流、开放合作的平台，成为全球共享的国际公共产品。

肯尼亚国际问题学者卡文斯·阿德希尔表示，习近平主席再次就维护真正的多边主义和共建开放型世界经济提出强有力的中国主张，引起国际社会广泛共鸣。中国克服新冠疫情影响，推动对外贸易创新发展，同时通过共建“一带一路”等，使更多国家和人民获得发展机遇和实惠。中国方案和行动为保障全球产业链供应链稳定、推动世界经济复苏作出重要贡献。

韩国贸易协会国际贸易通商研究院次长李沅锡认为，习近平主席的讲话向世界展现了中国扩大高水平开放、加强国际贸易合作等的一贯立场，传递了中国愿与其他国家共同发展、互利共赢的坚定决心，相信中国将继续为境外企业提供发展机遇，营造稳定优质的营商环境。

斯里兰卡国际商业理事会主席拘萨罗·维克勒马纳亚克说，习近平主席的讲话强调中国将更加注重扩大进口，相信进博会能够让更多包括斯里兰卡企业在内的发展中国家中小企业受益。

欧莱雅北亚区总裁兼中国首席执行官费博瑞认为，当今世界已成为密不可分的整体，开放包容、互惠互利、合作共赢才是走向长期发展的康庄大道。构建“双循环”格局、推动国际创新合作和全球可持续发展，是中国推动高水平对外开放、与世界共享机遇的证明。

欧洲最大软件公司思爱普全球执行副总裁、大中华区总裁黄陈宏对习近平主席关于中国将深度参与绿色低碳、数字经济等国际合作的论述印象非常深刻，认为数字技术将在这些领域发挥巨大作用，“我们对在中国市场的发展机遇感到振奋”。

斯洛文尼亚卢布尔雅那大学经济学院教授博戈米尔·科瓦奇说，中国正成为多边主义的主要支持者，中国以实际行动促进世界经济合作、促进商业开放和投资开放，赢得了国际社会赞扬。

俄罗斯政府下属财经大学国际经济关系研究所首席研究员瓦列里·阿布拉莫夫说，进博会的举办对全球经济是非常积极的信号，是其他国家产品进入中国市场以及扩大在华市场份额的机会，中国市场对高科技产品的需求也将进一步推动创新发展并为全球经济创造新的前景。

新西兰商学院院长黄伟雄指出，新冠疫情一波三折，全球经济复苏路途坎坷，本届进博会如期举行，体现重信守诺的中国担当。中国同世界共享市场机遇，在单边主义和保护主义抬头、经济全球化遭遇逆流的今天弥足珍贵。进博会吸引了包括新西兰企业在内的各国企业踊跃参展，将有利于推动亚太地区和整个世界经济的复苏。

突尼斯政治分析家朱马·贾斯米说，本届进博会的举办正值全球商业活动和物流服务开始复苏之际，意义重大。进博会将有力促进国家间贸易交流，为众多国家提供重要而多样的机会。

希腊学者佩拉吉娅·卡帕西奥塔基表示，习近平主席的讲话展示中国担当，并向世界发出加强合作、实现共赢的重要信息，为世界经济复苏提振了信心。

文莱资深媒体人贝仁龙对习近平主席强调“中国将坚定不移维护世界共同利益”印象非常深刻，认为中国主张和行动提振了全球市场信心，并为世界提供更多发展机遇，推动形成互利共赢的全球发展格局。

土耳其伊斯坦布尔工商大学副教授奥乌兹·德米尔说，习近平主席的讲话表明中国进一步加强多边合作、同世界共享市场机遇的决心，对推动世界经济复苏非常重要。习近平主席宣布的多项举措，将吸引更多外国企业到中国投资。

赞比亚大学“一带一路”联合研究中心主任桑德·恩加兰德说，习近平主席强调中国将坚定不移同世界共享市场机遇，坚定不移推动高水平开放，展现了中国的决心和担当。中国主张和行动将进一步为世界经济注入强大动能，推动人类走向更加美好的未来。（参与记者：唐璐、张继业、徐永春、朱晟、唐霁、邢建桥、彭立军、赵焱、陈威华、卢怀谦、陆睿、杜白羽、李奥、白林、王峰、沙达提、于帅帅、赵宇鹏、黄灵、薛飞）

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