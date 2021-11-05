新华社日内瓦11月4日电（记者陈俊侠 聂晓阳）“纪念中华人民共和国恢复联合国合法席位50周年”图片展2日至9日在联合国日内瓦总部万国宫举行，联合国日内瓦办事处总干事瓦罗瓦娅、中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表团临时代办李松及数十个国家常驻代表4日共同参观了展览。

本次图片展主题为“美美与共、和平向未来”，由中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表团、联合国日内瓦办事处和新华社共同举办。展览通过新华社50年间播发的珍贵高清影像，展示了《联合国宪章》在世界和平与发展中的重要保障作用，展现了中国为实现联合国理想和人类发展进步作出的不懈努力和重要贡献。

李松说，50年来，中国始终做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者和公共产品的提供者。展望未来，中国将继续坚定走多边主义之路，维护以联合国为核心的国际体系，为国际和平与发展事业积极贡献智慧和力量。

瓦罗瓦娅在观看完图片展后表示，她很高兴看到这一图片展以线下方式举行。中国在过去50年里取得巨大成就，这些图片真切反映了中国参与联合国事业的动人故事。她强调，现在世界比以往任何时候都更加需要多边主义，只有多边主义才能真正应对全球性挑战，而中国在这方面能够发挥重要作用。

以色列常驻日内瓦代表沙哈尔说，中国过去50年来对全球多边体系作出的贡献令人赞叹。中国深度参与了联合国方方面面的工作，在多个全球问题上的不懈努力对所有人来说都非常重要。

巴基斯坦常驻日内瓦代表哈希米说，正如这些图片所展示的，中国不但让自己的人民摆脱了极端贫困，还通过“一带一路”等倡议扎扎实实地帮助其他发展中国家、传播繁荣。

前来参观的多国使节均表示，50年来，中国积极参与全球治理、践行多边主义，为世界和平与发展事业不断提供中国智慧与中国经验，期待中国继续在国际事务中发挥重要作用。

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