人民网记者 吴思萱

哥伦比亚共和国驻华大使路易斯·迭戈·蒙萨尔韦。哥伦比亚共和国驻华大使馆供图

又是一年金秋时节，共赴一场“东方之约”。第四届中国国际进口博览会（CIIE）开幕之际，哥伦比亚共和国驻华大使路易斯·迭戈·蒙萨尔韦（Luis Diego Monsalve）接受人民网专访，称赞进博会“买全球”、“卖全球”的开放理念，将为哥中经贸合作创造良好发展契机。

“见证进博会的发展和创新”

“进博会是世界上首个以进口为主题的大型国家级展会，对于积极寻求扩大对华出口的哥伦比亚来说，无疑是一个无与伦比的平台。”采访伊始，蒙萨尔韦首先高度肯定了进博会对哥伦比亚的积极作用。

进博会的组织有序、部署周到、参展行业和产品之多，给蒙萨尔韦留下深刻印象。他说：“自第二届进博会上哥伦比亚开设国家展馆以来，我连续三年来到上海，见证了进博会紧跟时代需求的发展和创新。”从去年进博会上新设立公共卫生防疫专区，成功举办全球年度最大规模的线下国际性综合展会，再到今年进博会对疫情的快速应对和更为精细的管理措施，无不体现着“东方之约”的独特精神。

蒙萨尔韦表示，哥伦比亚连续四届参展，高度重视进博会。本届进博会上，哥伦比亚向中国推出种类丰富的优质农产品，参展商中既有“老朋友”，也有“新面孔”。他介绍：“7 家哥伦比亚参展公司的展台位于农业食品展区，涵盖了咖啡、饮料、手工酒、可可、果浆、猪肉等产品。其中，手工酿酒厂（Artisan Liquors）在前不久由杜克总统亲自参与剪彩仪式，也是今年首次参加进博会。”

让中国消费者爱上哥伦比亚的“品质”

蒙萨尔韦对哥伦比亚产品信心满满。他用“品质”一词来概括哥伦比亚产品的优势和特色。

“绿色”“低碳”是本届进博会的关键词。蒙萨尔韦向记者讲述了哥伦比亚在发展绿色经济和生产绿色产品上的重要举措，包括：实施循环经济战略，以增加废物回收、水资源再利用和能源效率，努力发展绿色农业；实施生物经济发展战略，在农牧业、运输、能源、工业和住房等多个领域的生产过程中，平衡生产性发展和环境保护，培育新型经济模式等。

他以农产品举例：“哥伦比亚种类繁多的优质农产品，得益于独特的气候、优越的土壤条件和播种方法，也更能满足中国市场对高营养价值食品的需求和对品质生活的追求。”

蒙萨尔韦表示，进博会是哥伦比亚产品拓宽新渠道和落实新业务的绝佳展示机会，希望中国参展商和消费者多多接触哥伦比亚的产品。“我相信，中国消费者在体验哥伦比亚产品的质量后，一定会爱上我们的产品，也会有更强的购买意愿。”他说。

未来，哥伦比亚将通过进博会这一窗口，以增加石油、咖啡和花卉等传统出口产品出口为主，同时扩大皮革和纺织品、咖啡衍生产品、可可衍生产品等高附加值产品的出口，使“出口篮子”更加多元化、品质化，努力实现对华贸易平衡。蒙萨尔韦提到，“疫情下，中国经济仍充满活力。哥伦比亚期待将本国品牌落地到中国的电商平台等新型分销渠道中。”

进博会助力哥中关系实现互利共赢

谈到哥伦比亚和中国双边经贸关系的健康发展，蒙萨尔韦指出：“近年来，哥中两国积极巩固并稳步提升双边经贸关系。目前，中国是哥伦比亚第二大出口国；今年7月，中国跃升为哥伦比亚第一大进口国，两国贸易往来正向好发展。未来，哥中双边经贸关系还将得到进一步加深。”

蒙萨尔韦表示，进博会对推动哥中双边经贸关系迈上新台阶起重要作用。他表示：“进博会是促进哥中两国经贸交流的难得机会，在加强双边经贸合作方面发挥着根本性作用，有利于两国实现互利共赢。”蒙萨尔韦表示，一方面，进博会带动哥伦比亚增加出口，优化出口结构；另一方面，进博会助力中国继续扩大“贸易圈”，甄选全球最优质产品和服务，满足中国人民日益增长的消费需求。

蒙萨尔韦重视中国市场的发展。他认为，中国人口基数庞大、中产阶层不断扩大、购买力势头强劲，构成了中国经济的独特元素。他强调：“对哥伦比亚乃至整个拉丁美洲地区来说，中国市场充满吸引力、蕴含巨大潜力，是扩大拉美产品出口的‘前沿阵地’。”

采访中，蒙萨尔韦也阐述了他对中国对外开放的评价。他指出，经历40多年的改革开放进程，中国已成为世界第二大经济体，在促进世界经济发展中发挥重要作用。

“中国市场为各行各业提供发展机会。”在引进外资方面，蒙萨尔韦认为，“中国加快发展投资领域，通过放宽限制，进一步优化外资在中国的营商环境，更大程度地促进了经济发展。”

蒙萨尔韦表示，“中国不断发展对外关系，提高对外开放水平，改善新型贸易发展环境，无疑取得了成功。”

(责编：崔译戈、常红)