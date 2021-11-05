新华社英国格拉斯哥11月5日电 特写：请发达国家兑现承诺——格拉斯哥气候变化大会上的呼声

新华社记者许凤 张代蕾 金晶

“我们来过很多届联合国气候变化大会，发达国家领导人总是话说得漂亮，做得却很少！”在英国格拉斯哥举行的《联合国气候变化框架公约》第二十六次缔约方大会会场外，一群来自非洲的抗议者毫不掩饰他们的愤怒。

苏格兰的寒风中，“泛非气候正义联盟”的成员们手举标语牌，在会场外高呼口号：“我们要什么？气候正义！什么时候？此时此刻！”

抗议者之一、本次气候大会观察员查尔斯·尼扬布拉对新华社记者说，发达国家是制造气候危机的主要责任方，它们在工业化进程中燃烧大量化石燃料，积累巨额财富，同时排放大量温室气体。因此，在解决气候变化问题上，发达国家有义务承担更多责任，并帮助发展中国家应对气候变化挑战。

然而，发达国家虽然做出一些气候变化承诺，包括在2020年前每年向发展中国家提供1000亿美元资金，但这些承诺并未兑现。

尼扬布拉和同伴们举起的标语牌上写着：“谁吞掉了1000亿美元？”

“这不是发达国家送钱给我们，这是它们必须偿还的气候债务。我们需要得到支持，以此提高自身应对气候变化的能力，”尼扬布拉说，“就好比我们身处同一艘船上，有的人在甲板上，有的人还在舱底。但如果这艘船沉了，我们所有人最后都会淹死。”

尼扬布拉的愤怒不难理解。资金是解决气候变化问题的关键，发达国家兑现资金承诺是发展中国家的重要关切。然而，国际智库报告显示，发达国家每年提供的气候资金不仅总额不达标，还存在“掺水”“凑数”等问题，实际提供的有效资金远低于官方通报数据。

对此，联合国秘书长古特雷斯在格拉斯哥气候变化大会上疾呼，联合国气候变化大会必须成为全世界团结一致的时刻。发达国家每年向发展中国家提供1000亿美元应对气候变化的资金承诺必须兑现，因为这是重建互信、恢复信誉的关键。

雨林国家联盟联合创始人费德丽卡·比塔对新华社记者说，发达国家不兑现所作承诺，这不仅“令人沮丧”，也破坏了建立“真正合作关系”所需要的互信。“发展中国家拿出了减排承诺和措施，发达国家在资金支持方面也应该言行一致。”

出席大会中国企业馆开幕活动的美国前副总统戈尔也表示，在气候行动上，已经完成工业化的国家“有义务做得更多”。他敦促富裕的发达国家尽快兑现对低收入国家作出的资金援助承诺，以促进政治互信。

尼扬布拉希望，会场内外的种种呼声能促使发达国家承担历史责任、尽快兑现承诺。由于缺乏资金和应对能力，欠发达国家和地区受气候变化影响往往最严重。非洲很多地区受到暴雨、洪水、干旱等极端气候事件影响，导致粮食歉收，再加上新冠疫情，一些地区面临人道主义危机。

“我们不需要更多说辞，我们需要实际行动。不是明天，就是现在！”尼扬布拉说。

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