新华社雅加达11月5日电（国际观察）RCEP生效将为东盟经济发展注入新动力

新华社记者余谦梁 郑世波

东盟秘书处日前宣布，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）已达到生效门槛，将于2022年1月1日对已正式提交核准书的文莱、柬埔寨、老挝、新加坡、泰国、越南6个东盟成员国，以及中国、日本、新西兰、澳大利亚4个非东盟成员国生效。观察人士表示，RCEP生效后，将推动东盟经贸增长，加速东盟经济一体化进程，助力东盟经济共同体建设。

RCEP于2020年11月15日正式签署，现有15个成员国，其总人口、经济体量、贸易总额均占全球总量约30%，是世界上最大的自贸区。根据协定，RCEP在6个东盟成员国和3个非东盟成员国获批准后，即可在这些批准的国家之间相互生效。

观察人士认为，协定生效后，将进一步提升东盟在区域框架内的中心地位和作用。新加坡贸易与工业部长陈振声此前表示，东盟在RCEP签署进程中发挥了关键作用，推动各方合作。

随着RCEP未来不断向新合作伙伴开放，RCEP规模和影响力将继续扩大，进一步稳定东盟在区域架构中的中心地位，有助于建立更加多样、包容的亚太自由贸易区。新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际研究院多边主义中心副主任胶甲蒙·比达敦龙吉说，RCEP凸显东盟影响力已扩展到东盟之外，将推动东盟未来提出以东盟为中心的区域治理机制。

同时，观察人士也看好RCEP框架下区域内各国经贸合作前景，认为RCEP规则或将成为未来区域自由贸易合作的基准和法律先例。而作为世界上规模最大的自贸协定，RCEP生效将推动区域内自由贸易发展，为后疫情时代东盟经济复苏注入动力，有力推动东盟经济共同体建设。

印度尼西亚东盟南洋基金会主席班邦·苏尔约诺表示，RCEP签署与生效提升了东盟的影响力、凝聚力和竞争力，促使东盟各成员国更加团结。

东盟负责经济共同体事务的官员萨特温德·辛格表示，新冠疫情背景下，东盟各国需要充分发挥RCEP作用，推动东盟贸易额继续增长。

彼得森国际经济研究所的一项研究表明，RCEP将扩大东盟和其他成员之间的贸易，直接促进经济增长。据该所测算，到2030年，RCEP有望带动成员国出口净增加5190亿美元，国民收入净增加1860亿美元。

近年来，东盟各国经济一体化水平不断提升。海外专家预测，RCEP将进一步提升东盟内部经济融合与一体化水平，有助于东盟完全建成经济共同体。

班邦说，除了推动东盟国家产品进入其他成员国市场，RCEP还将促进区域内资本流动，为东盟带来更多前沿技术和就业机会。他还表示，RCEP将推动东盟各国进行改革，营造更加透明和公平的商业环境。

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