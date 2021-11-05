新华网首尔11月5日电（记者陆睿 周思雨）“第四届中国国际进口博览会为各国企业提供了一个新品展示的平台，有助于公司更加准确地把握当下新的消费趋势和市场需求。”韩国美妆巨头爱茉莉太平洋集团市场沟通战略部资深经理文惠民日前在首尔总部接受新华社记者专访时表示。

“我们期待通过参加本届进博会，继续为中国消费者带来更新的品牌和更完善的产品体验，将海外的潮流新品、美妆科技、数字化体验等带到中国市场。”文惠民说。

今年已是爱茉莉太平洋连续第四年参加进博会。深耕中国市场近30年，得益于中国成熟发达的电商平台和配套设施，爱茉莉太平洋在中国不断建立和发展数字化运营战略。作为推行海外事业的重要一站，中国目前成为该集团最大的海外市场。

文惠民介绍说，今年公司的参展主题围绕“铸就美丽世界”展开, 共有9个品牌、600余件商品参展。

“进博会为行业交流提供了宝贵契机，我们希望借此机会加快以消费者为中心的产品和技术创新，加速在中国的数字化布局，为中国消费者带来更加丰富、多样化的选择。”文惠民说。

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