新华社日内瓦11月5日电 专访：中国加入世贸组织对全球化具有重要意义——访世界经济论坛总裁布伦德

新华社记者陈斌杰 陈俊侠

世界经济论坛总裁博尔格·布伦德日前在瑞士日内瓦接受新华社记者专访时表示，中国加入世界贸易组织是中国经济发展的重要一步，对推动全球化发展具有重要意义。

布伦德说，从历史上看，没有哪个国家像中国自上世纪70年代末以来一样经历了如此迅速的发展。“几十年里，约有8亿人摆脱贫困。2001年加入世贸组织后，中国积极融入了世界经济。”他说，与20年前相比，中国经济体量更大、更加繁荣。

布伦德赞扬中国在许多新技术领域取得的成就。他说，中国在高铁和金融科技方面处于世界领先地位，同时在降低太阳能和风能成本方面也发挥重要作用。

布伦德认为，过去几十年全球经济总量持续增长的成就正是建立在全球化基础上。“在此期间，中国已经跃升为世界上工业化程度最高的国家之一。”

布伦德认为，入世证明中国坚定支持多边体系。他说，中国重视消除贸易壁垒，努力建设坚实的多边贸易体制。“我们需要通过世贸组织建立多边体系，为全球所有有竞争力的公司建立公平的竞争环境，这符合每个人的利益。”

提及第四届中国国际进口博览会，布伦德表示，这是一个非常重要的展会。在继续强调出口带来经济增长的同时，中国政府正努力扩大内需市场，使之成为推动经济增长的重要因素。当前，世界各国都在努力实现贸易平衡，进博会举办恰逢其时，有助于中国实现贸易平衡。

布伦德表示，世界经济正面临着平衡通胀压力和经济增长、解决能源短缺、减少碳排放、强化全球价值链、加强基础设施投资等重大挑战，世界各国领导人应共同努力，共同制定解决方案。

布伦德认为，全球化的目的是提高世界的生产力，各国应以双赢思维、利用比较优势带来经济发展和繁荣。他希望各国实行“以邻为善”的政策，而不是“以邻为壑”。

“我们还需要继续推动（全球）贸易的发展，因为没有贸易复苏就没有真正的复苏。”他说。

世界经济论坛是以研究和探讨世界经济领域存在的问题、促进国际经济合作与交流为宗旨的非官方国际性机构。其前身是1971年由现任执行主席施瓦布创建的“欧洲管理论坛”。

(责编：崔译戈、杨牧)