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新华时评：坚定的决心 温暖的行动

2021年11月05日17:30 | 来源：新华网
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　　新华社上海11月5日电　题：坚定的决心 温暖的行动

　　新华社记者刘红霞、何欣荣

　　国家主席习近平4日晚以《让开放的春风温暖世界》为题，在第四届中国国际进口博览会开幕式上发表主旨演讲，围绕扩大高水平开放作出一系列新的重要部署。对迈向高质量发展的中国而言，这是坚定的决心；对寒意正浓的世界经济而言，这是温暖的行动。

　　开放是当代中国的鲜明标识，以开放促改革、促发展，是我国发展不断取得新成就的重要法宝。作为世界上第一个以进口为主题的国家级展会，进博会从2018年举办以来，就是中国不断扩大开放的重要见证者。海南自由贸易港跨境服务贸易负面清单出台，外资准入持续放宽，区域全面经济伙伴关系协定国内核准率先完成……一项项在进博会上宣布的开放举措，由承诺变成现实。言必信、行必果，中国历来如此。

　　把视线拉长不难发现，从2001年加入世界贸易组织以来，中国深化改革、全面开放的步子始终坚定向前。比如，中国关税总水平由15.3%降至7.4%，低于9.8%的入世承诺。从广交会到服贸会再到进博会，中国开放的大门越开越大。与之相应的，是中国“磁力”越来越强。本届进博会，来自127个国家和地区的近3000家参展商亮相企业展，国别、企业数均超过上届，世界500强和行业龙头企业“回头率”超过80%。中国市场，真正成为世界的市场、共享的市场、大家的市场。

　　把视野放宽不难发现，10年来“世界开放指数”不断下滑，全球开放共识弱化，单边主义、保护主义抬头，经济全球化遭遇逆流。正是中国不断扩大开放，激活了中国发展的澎湃春潮，也激活了世界经济的一池春水。正如联合国秘书长古特雷斯所言，中国已成为多边主义的重要支柱。

　　中国扩大高水平开放的决心不会变，同世界分享发展机遇的决心不会变，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢方向发展的决心不会变——开幕式上这三个“决心不会变”，为不稳定不确定性因素增多的世界再次注入“确定性”。

　　中国将坚定不移维护真正的多边主义、中国将坚定不移同世界共享市场机遇、中国将坚定不移推动高水平开放、中国将坚定不移维护世界共同利益——这四个“坚定不移”，又一次彰显中国以实际行动坚定站在历史正确一边。

　　世界好，中国才能好；中国好，世界会更好。一个坚定开放的中国，必将绘就与世界交融发展的新画卷，创造属于全人类的美好未来。

(责编：崔译戈、杨牧)

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