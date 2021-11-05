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通讯：“蓝盔讲堂”激发精武动力——中国第20批赴黎维和建筑工兵分队开展党史学习教育纪实

2021年11月05日13:24 | 来源：新华网
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　　新华社贝鲁特11月4日电　通讯：“蓝盔讲堂”激发精武动力——中国第20批赴黎维和建筑工兵分队开展党史学习教育纪实

　　庄小好 马雄

　　“施工期间，每当听到友军和当地居民向我们竖起拇指说‘Chinese good’或者口音浓重的‘你好’时，都让我产生强烈的自豪感……”日前，中国第20批赴黎巴嫩维和建筑工兵分队结合党史学习教育开展了一场以“守望和平、牢记使命”为主题的“蓝盔讲堂”活动，二级军士长蔡林军在讲述自己外出执行施工任务的见闻时如是说。

　　分队政工副队长蓝天章说：“越是身边人、身边事，越能触动人、激励人。”据他介绍，“蓝盔讲堂”每周开设一次，授课内容不设固定话题，鼓励新老党员、维和之星、班长骨干上台分享自己热血追梦、牢记使命的故事，不断激发维和官兵爱党爱国热情。

　　“还记得2018年，我在黎巴嫩执行临时民事工程任务，施工时间恰好跨越旱季和雨季。面对恶劣天气等多重考验，我们没有退缩，艰苦奋战，提前完成了近千米的道路修建任务。其间，村民时常送来当地美食感谢我们。竣工仪式上听到多方代表高度肯定我们的工作时，我为自己是一名中国军人而骄傲……”曾多次参加国际军事比武的三级军士长马树军回忆道，引来现场阵阵掌声。

　　平面作业手、四级军士长高建勇分享自己的维和故事时说：“两度维和，我没有辜负祖国重托，仅有的愧疚是对妻儿……但他们无怨无悔、以我为荣，还主动跟我讲起革命先辈‘舍小家、为大家’的动人故事，让我倍受鼓舞！”高建勇的深情讲述令台下官兵动容。

　　平面建筑连指导员曾敏辉说，通过定期举办 “蓝盔讲堂”，维和分队官兵的理想信念越发坚定，担当奉献的使命意识日益增强。

　　近日，该分队攻坚克难，接连高标准完成了加纳营区围栏搭建、联合国驻黎临时部队板房修建及“VA-2”道路排水系统修缮任务。分队教导员赵剑烈表示，下一步将组织主题演讲比赛等活动，继续激励维和官兵用实际行动践行铮铮誓言。

(责编：崔越、燕勐)

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