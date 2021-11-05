人民网联合国11月4日电 （记者李晓宏）当地时间11月4日，中国常驻联合国副代表耿爽在纪念安理会反恐委员会成立20周年特别会议上发言表示，国际社会要总结反恐斗争经验，提高反恐工作成效，增强各国应对能力，在新形势下有效遏制和打击全球恐怖主义威胁。

他指出，首先要树立命运共同体意识，凝聚反恐合力。团结合作是战胜恐怖主义的最有力武器，也是安理会第1373号决议通过20年来，联合国反恐工作得出的重要启示。反恐必须摒弃“双重标准”，抛开地缘政治考量和意识形态偏见。对安理会认定的恐怖组织和个人，所有国家都有义务落实决议要求，严格执行制裁措施。对外国恐怖作战人员遣返等迫切问题，应尽快形成解决思路。

二要加强协调配合，重点应对新威胁新挑战。安理会反恐委员会、反恐执行局和联合国反恐办要发挥各自优势，把应对恐怖分子滥用网络和新兴技术、恐怖融资多元化、恐怖极端主义与有组织跨国犯罪合流等难题作为工作重点，支持各国加强信息共享和经验交流，开展司法合作。

三要坚持综合施策，标本兼治。应对恐怖主义要采取政治、经济、司法等综合手段，致力于消除恐怖主义的根源。阿富汗20年反恐的结果再次表明，单纯依靠军事手段难以彻底消灭恐怖主义。阿富汗近期发生多起恐怖袭击，恐怖势力趁乱坐大的风险上升。为防止阿再度成为恐怖分子集散地，各国应坚决打击“伊斯兰国”、“基地”组织、“东伊运”等恐怖势力，同时应帮助阿富汗恢复经济，改善人道局势，彻底扫除恐怖主义滋生的条件。

耿爽最后强调，加强反恐能力建设，重点帮助发展中国家特别是非洲国家和反恐前沿国家提升反恐能力。安理会反恐委员会等联合国反恐机构要优化资源配置，结合各国需求，有针对性将工作重心和资源向发展中国家倾斜，支持发展中国家在立法、司法、执法等层面加强反恐能力建设，并利用新科技手段，提升应对网络恐怖主义和去极端化的能力，加强反恐预防行动效果。

耿爽表示，中方支持安理会反恐委员会适应新形势，应对新挑战，采用新方法，推动全面落实安理会反恐决议和联合国《全球反恐战略》。希望反恐委员会与安理会其他下属机构及联合国反恐机构、区域组织等加强协调合作，为打击恐怖主义，强化全球反恐努力继续作出新的贡献。

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