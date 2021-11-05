这个清晨，

你会选择喝杯酸甜的果汁唤醒一天？

还是选择一杯苦中留香的咖啡？

这个周末，

你会选择安安静静在家休息？

还是选择挥汗如雨，燃烧你的卡路里？

这次旅行，

你会选择轻车慢步，欣赏沿途的风景？

还是选择一路风驰电掣，不达目标不停歇？

这顿大餐，

你会选择来自潘帕斯草原的美味烤肉？

还是选择来自深海的三文鱼？

这次约会，

你会选择清新淡雅来表达含蓄？

还是选择浓烈艳丽来张扬自我？

每一天不是简单的重复

而是全新的重塑

这是你的选择，也是你的态度。

第四届中国国际进口博览会如约而至，

给你更多选择，生活别样精彩！

“四叶草”，迎接四方宾客，

“四叶草”，汇集五洲好物。

共舞新时代、共享新机遇。

策划：刘健 姜微 徐姗娜 钱彤

监制：班玮 刘加文 肖春飞

执行策划：夏小鹏 马轶群 徐倩 汤丹鹭

统筹：杨金志 林艳兴

编导：董小娇 王俊景 吴轶楠

后期：李科燊 旷思琦

编辑：刘小军 周蕊 严曦梦 徐昌敏

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(责编：杨光宇、刘军涛)