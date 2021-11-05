新华社安曼11月4日电（记者冀泽）中国政府援助约旦第二批新冠疫苗交接仪式4日在约旦首都安曼的体育城疫苗接种中心举行。中国驻约旦大使陈传东和约旦卫生大臣菲拉斯·哈瓦里出席交接仪式。

陈传东在交接仪式上说，中约两国在抗击新冠疫情过程中同舟共济、密切合作，相互给予了宝贵支持和无私帮助。约旦参与了中国国药集团新冠疫苗临床试验并很快批准在约紧急使用该疫苗，约旦人民踊跃接种，对中国疫苗投下了信任票。在约旦人民最急需疫苗之际，中国政府克服困难，及时向约旦人民提供和捐赠疫苗。中约携手抗疫，坚定了人类共同战胜疫情的信心和决心，是以实际行动推动构建人类卫生健康共同体。

哈瓦里感谢中国政府和人民对约旦抗疫提供的大力帮助和支持，并表示这体现了约中两国深厚友谊和坚定的战略伙伴关系。他在接受记者采访时高度赞赏中国在深入开展国际抗疫合作、推动疫苗在全球范围内公平合理分配方面付出的巨大努力，并表示中国疫苗将有效助力约旦推进全国疫苗接种工作。

中国政府援助约旦的首批和第二批新冠疫苗分别于4月25日和10月31日运抵安曼。此外，约旦政府还从中国采购了部分疫苗。

约旦卫生部3日发布的数据显示，该国累计新冠确诊病例868493例，累计死亡病例11077例，累计治愈病例834956例。

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