新华社莫斯科11月4日电（记者黄河 鲁金博）俄罗斯和白俄罗斯联盟国家最高国务委员会4日举行视频会议，其间签署旨在落实联盟国家一体化的法令。俄罗斯总统普京和白俄罗斯总统卢卡申科出席会议。

根据俄总统网站4日发布的消息，这项法令涵盖28个行业一体化计划，明确了2021年至2023年落实建立俄白联盟国家条约的基本方向，旨在协调宏观经济战略、引入统一的税收原则，在金融信贷和银行、工业和农业领域执行共同政策，对石油、天然气、电力和运输服务市场进行统一协调等。

普京在视频会议上表示，这些行业一体化计划的实施将有助于俄白两国创造平等、统一的商业环境。两国经济在共同商定的规则和规范基础上运作，将对两国未来经济发展产生积极影响。他说，没有统一的移民和签证政策，就不可能实现全面的经济一体化。

普京还表示，建立联盟国家不仅意味着经济上的一体化，双方还将在包括政治和国防在内的所有其他领域加强协调。普京强调在两国外部边界创造稳定和安全氛围的重要性，表示俄白将共同抵制任何干涉主权国家内政的企图。

卢卡申科表示，这项法令的签署标志着俄白两国在建立联盟国家的道路上又迈出重要一步，两国经受住了外部压力的考验，俄白联盟正变得更加强大。

普京和卢卡申科当天在俄白联盟国家最高国务委员会会议后通电话，就会议成果交换意见，认为有关决定对于一体化进程具有战略意义，两国将进一步加强双边各领域互利合作。

俄白两国于1999年12月8日签署建立俄白联盟国家条约，规定两国在保持各自国家主权、独立和国家体制的同时，建立邦联性质的国家。

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