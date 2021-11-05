新华社巴黎11月4日电（记者唐霁）法国负责欧洲事务的国务秘书克莱芒·博纳4日与到访的英国国务大臣戴维·弗罗斯特举行会谈后表示，法英两国在捕鱼权问题上“分歧巨大”。

双方当天在巴黎进行了约一个半小时的闭门会谈。博纳随后对媒体表示，会谈为法英两国在捕鱼权问题上重新开启对话，但还有大量工作要做，双方存在很大分歧。他说，英方在发放捕鱼许可问题上提出了一些“脱欧”协议之外的标准，法方要求英方落实“脱欧”协议，而不是提出新要求。

据法国媒体报道，博纳和弗罗斯特将于下周继续会谈。

英国“脱欧”后，围绕法国渔船在英国海域的捕鱼权问题，两国已争执数月。法国政府10月27日宣布，如果英国不向更多法国渔船发放捕鱼许可，法方将从11月2日起禁止英方渔船进入部分法方港口，并对英方船只和往返英国的卡车加强检查。同时，法方不排除重新考虑对英方的电力供应。11月1日，法国总统马克龙与英国首相约翰逊会晤后宣布，法方将推迟实施原定于2日对英国渔业和贸易采取的制裁措施。

相关争端主要涉及的海域位于英吉利海峡西南部海峡群岛附近。海峡群岛由泽西岛、根西岛及两者附属岛屿组成，是英国属地，但距离法国更近，供电依靠法国。

(责编：崔越、燕勐)