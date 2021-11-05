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南非公布地方选举结果

2021年11月05日08:34 | 来源：新华网
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　　新华社约翰内斯堡11月4日电（记者荆晶）南非独立选举委员会4日公布日前举行的地方选举结果，执政党非洲人国民大会（非国大）在全国213个城市选举中，赢得161个城市的选举。

　　结果显示，主要反对党民主联盟赢得13个城市的选举，因卡塔自由党在10个城市的选举中获胜。在南非最重要的8个大都市中，有5个大都市没有政党获得超过半数选票。

　　结果还显示，非国大在全国的支持率从2016年地方选举时的53.91%跌至今年的46.04%，是南非1994年种族隔离制度结束以来的最低水平。民主联盟的支持率从26.9%跌至21.84%。

　　南非1日举行地方选举。根据南非独立选举委员会公布的数据，在全国2610万注册选民中，只有1230万选民参加投票，投票率不到50%。南非总统拉马福萨4日在选举结果公布现场表示，本次地方选举共有创纪录的325个政党参加，近9.5万名候选人参与角逐。

　　南非地方政府选举每5年举行一次，选举出200多个城市和4000多个行政区的政府官员。此外，地方选举还将决定各党在地方议会中所占席位。

(责编：崔越、燕勐)

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