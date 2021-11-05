新华社哥本哈根11月4日电（记者林晶）世界卫生组织欧洲区域办事处主任克卢格4日在哥本哈根说，区域内53个国家的新冠病毒传播情况令人担忧，数据显示该区域已再度成为新冠疫情“震中”。

克卢格在当天举行的线上新闻发布会上说，根据世卫组织欧洲区域办事处统计，欧洲区域上周报告近180万例新增确诊病例和2.4万例死亡病例，与前一周相比分别上升6%和12%，分别占全球新增确诊病例和死亡病例的59%和48%。过去4周欧洲区域报告的新增确诊病例增加了55%以上。

克卢格指出，一些国家疫苗接种覆盖率不足与放松社会卫生管控措施是造成欧洲区域眼下疫情形势的主要原因。

根据世卫组织欧洲区域办事处统计，欧洲区域人口中只有47%完全接种，有2个国家的接种率还不到10%。过去两周来，有7个欧洲区域国家放松了管控措施。

克卢格说，欧洲区域已再度成为新冠疫情“震中”，目前处在疫情反弹的关键时刻。新冠疫苗对预防重症和死亡有效，有关机构应尽一切努力加快疫苗推广步伐，并持续采取预防措施，以遏制病毒传播。

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