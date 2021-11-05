气候变化是当前突出的全球性挑战，事关国际社会共同利益，也关系地球未来。习近平主席近日向《联合国气候变化框架公约》第二十六次缔约方大会世界领导人峰会发表书面致辞，提出维护多边共识、聚焦务实行动、加速绿色转型三点建议，为应对气候变化、推动世界经济复苏的时代课题贡献了中国方案。

此次联合国气候变化大会是《巴黎协定》进入实施阶段后召开的首次缔约方大会。《巴黎协定》对2020年后全球应对气候变化行动作出了统一安排，各缔约方承诺以“自主贡献”的方式参与全球应对气候变化行动，将全球平均气温较工业化前水平升高幅度控制在2摄氏度之内，并为把升温幅度控制在1.5摄氏度之内而努力，但协定实施细则迄今仍未敲定。与此同时，全球气候治理的紧迫性日益突出。联合国秘书长古特雷斯强调，过去10年内，近40亿人遭受了与气候有关的灾害……严峻的选择摆在人类面前：“要么我们阻止灾难，要么灾难阻止我们”。

中国高度重视应对气候变化，积极引领全球气候治理进程。2015年11月，习近平主席出席气候变化巴黎大会并发表重要讲话，为达成《巴黎协定》作出历史性贡献。今年4月，习近平主席应邀出席领导人气候峰会并发表重要讲话，首次全面系统阐释“人与自然生命共同体”理念的丰富内涵和核心要义，具有十分重要的现实意义和深远历史意义。在日前举行的二十国集团领导人第十六次峰会上，习近平主席进一步阐述中国应对气候变化问题的重要主张，指明了《联合国气候变化框架公约》第二十六次缔约方大会取得成功的关键，有力推动了国际社会合力应对气候变化的努力。

应对气候变化等全球性挑战，多边主义是良方。《巴黎协定》由近200个缔约方共同签署，凝聚着人类集体智慧，与《联合国气候变化框架公约》一起，是多边共识在全球气候治理领域的重要体现，是国际社会合作应对气候变化的基本法律遵循。2016年9月，习近平主席亲自交存中国批准《巴黎协定》的法律文书，推动《巴黎协定》快速生效，展示了中国应对气候变化的雄心和决心。作为负责任国家，中国始终从全人类的共同利益出发，积极参与全球气候治理，积极开展国际合作，推进形成公平合理、合作共赢的全球气候治理体系，与国际社会共同促进全球绿色低碳转型与发展路径创新。

加强全球气候治理，需要雄心，更需要行动。中国一直是信守承诺的行动派。去年9月以来，习近平主席先后宣布了中国碳达峰、碳中和目标愿景，提出了一系列国家自主贡献目标及具体政策举措，获得国际社会一致赞誉。此次联合国气候变化大会前夕，中国正式提交《中国落实国家自主贡献成效和新目标新举措》和《中国本世纪中叶长期温室气体低排放发展战略》。这是中国履行《巴黎协定》的具体举措，体现了中国应对气候变化的责任担当和最新贡献。

加强全球气候治理，必须坚持公平、共同但有区别的责任和各自能力原则。正如习近平主席所强调：“发达国家不仅自己要做得更多，还要为发展中国家做得更好提供支持。”发达国家对温室气体排放负有历史责任，要在减排问题上作出表率，充分照顾发展中国家的特殊困难和关切，切实落实气候融资承诺，并在技术、能力建设等方面为发展中国家提供支持。应对气候变化政策举措应全面均衡，要统筹环境保护和经济发展，兼顾应对气候变化和保障民生，主要经济体应该就此加强合作。

中国以理念和实践引领全球气候治理新格局，逐步站到了全球气候治理舞台的中央。未来，中国将继续坚持“以实则治”，与国际社会一道强化应对气候变化行动，合力保护人类共同的地球家园，推动构建人与自然生命共同体。

《 人民日报 》（ 2021年11月05日 02 版）

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