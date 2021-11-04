人民网联合国11月3日电 （记者李晓宏）中国常驻联合国副代表耿爽3日在第76届联大负责特别政治和非殖民化事务的四委一般性辩论上发言，就五大议题阐述中方观点。

一是关于非殖民化问题。耿爽指出，殖民主义给世界带来深重灾难，在人类历史上留下至暗一页。当年，少数西方国家在殖民地推行奴隶制度，进行种族清洗，掠夺资源财富，制造了一幕幕骇人听闻的人间惨剧，犯下了一桩桩罄竹难书的深重罪行。今天，殖民时代已经结束了，但殖民主义后遗症仍在毒害广大原殖民地国家，仍在阻碍制约他们的发展，殖民主义思想仍未退潮，仍在以强权政治、霸凌行径等形式大行其道。

耿爽呼吁，国际社会应以消除殖民主义第四个国际十年（2021-2030）为契机，共同清算殖民主义危害，消除殖民主义遗毒，维护国际公平正义，推动建立更加公正合理的国际政治经济秩序。

耿爽表示，中方支持继续推动17个联合国非自治领土的非殖化进程、支持非自治领土人民争取自决权利的努力，呼吁管理国政府采取有效措施，在当地促进发展、保障人权、保护环境。

耿爽敦促，那些曾经推行殖民制度或从中获益的国家应拿出政治意愿，承担历史罪责，补偿殖民后果，并停止在国际关系中奉行殖民主义思维，损害他国利益。

耿爽表示，中国支持阿根廷对马尔维纳斯群岛主权的正当要求，始终主张根据《联合国宪章》宗旨和原则，通过和平谈判解决国与国之间的领土争端。我们希望英国积极回应阿根廷的要求，尽早启动对话谈判，根据联合国有关决议找到和平、公正、持久的解决办法。

二是关于中东巴勒斯坦问题。耿爽指出，巴勒斯坦问题是中东问题的核心，归根结底要在“两国方案”基础上寻求长期解决。当前，巴勒斯坦被占领土的人道和安全局势依然严峻。以色列应当进一步开放加沙口岸，为人道和重建物资进入扫清障碍。扩建定居点、拆除巴勒斯坦民众房屋的行动应该停止，被占领土民众安全应该得到保障，耶路撒冷宗教圣地历史现状应当得到维护。

耿爽强调，联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处对保障500多万巴勒斯坦难民教育、医疗等基本服务至关重要，国际社会要加大对工程处的政治和财政支持。

耿爽表示，作为巴勒斯坦人民的真诚朋友，中方支持巴勒斯坦争取民族权利的正义事业，支持建立以1967年边界为基础、以东耶路撒冷为首都、拥有完全主权、独立的巴勒斯坦国。我们将继续同国际社会各方一道，推动巴勒斯坦问题早日实现全面、合理、公正解决，巴以两国和本地区早日实现持久和平。

三是关于维和行动。耿爽说，联合国维和行动是维护国际和平与安全的重要手段。中方坚定支持联合国维和行动，主张以政治解决热点问题为维和核心目标，并据此制定明确、可行、重点突出的授权。要坚持维和基本原则，充分尊重当事国主权，扩大与出兵国的磋商协调。要加强维和能力建设，进行有针对性的技能培训，提高特派团应对复杂局面的能力。要保障维和人员安全，结合各特派团实际，加强风险评估，将维和人员安全因素纳入决策各个环节并切实采取措施。

耿爽说，作为主要出兵国和第二大摊款国，中国先后参加26项联合国维和行动，累计派出维和人员45000余人次，今年还向维和人员捐赠30万剂新冠疫苗，用实际行动维护和平，保护蓝盔。作为联合国维和人员安全之友小组主席，中方将同其他53名成员一道，推动维和人员安全议程取得实质进展。中方将于本月召集之友小组讨论维和营地安全问题。

四是关于原子辐射影响。耿爽说，原子辐射对地球环境、人类健康、生物多样性具有广泛深远影响。中国支持联合国原子辐射影响科学委员会工作，支持委员会推动各国切实履行应承担的防扩散、核安保、核安全义务。

耿爽强调，福岛核事故是迄今全球发生的最严重核事故之一。福岛核污染水处置关乎公众健康、海洋环境和可持续发展。今年4月，日本政府在未穷尽安全处置手段、未全面公开相关信息、未与周边国家等利益攸关方充分协商的情况下，单方面决定将福岛核污染水排海，引发环太平洋各国及日本民众广泛质疑和反对。国际社会对日方排海决策的合理性、科学性，决策数据的可信性，核污染水净化设备的可靠性提出诸多关切，普遍担忧核污染水排海对人类健康、渔业养殖、地球环境和生物多样性带来无法估量的破坏。中方希望原子辐射影响科学委员会秉持客观、公正、科学和负责任的态度，对福岛核污染水处置问题开展全面评估、提出稳妥建议。期待国际原子能机构加紧与各方进行协商，对处置进行全过程监督审核，确保绝对安全。

五是关于多语言主义。耿爽表示，多语言主义是联合国核心价值之一，是促进相互理解、增进团结互助的重要动力。中方希望联合国坚持并落实多语言主义，切实消除英语与其他正式语言使用不平等、不均衡问题。中文是全球使用人数最多的母语，是中华文明的智慧结晶，也是全人类的共同财富。我们希望联合国强化中文传播平台的资源和人力配置，丰富中文信息产品，让联合国的声音被更多的中文使用者听到、看到。

耿爽表示，今年是中华人民共和国恢复联合国合法席位50周年。50年来，中国以实际行动践行联合国宪章宗旨和原则，成为世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。无论国际风云如何变幻，中国对联合国的支持始终可预期、可持续、可依靠。我们将为联合国的正义事业和人类的发展进步不断贡献力量。

(责编：艾雯、常红)