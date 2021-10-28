新华社北京10月27日电 题：美政客在台湾问题上切勿玩火踩线

新华社记者

美政客再次公然挑战中国红线！美国国务卿布林肯26日发表所谓声明，支持台湾“积极、有意义地参与联合国系统”。布林肯不负责任的言论严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，违背美国自身所作承诺，违反国际关系基本准则。美政客这一行径如同玩火，向“台独”势力发出严重错误信号，站在了14亿中国人民和世界绝大多数国家的对立面，注定要面对失败的下场。

50年前，第26届联大以压倒性多数通过第2758号决议，决定恢复中华人民共和国在联合国的一切权利，承认中华人民共和国政府代表是中国在联合国的唯一合法代表。联大第2758号决议从政治上、法律上和程序上明确、彻底解决了中国在联合国的代表权问题。美方在中美三个联合公报中也明确承认，中华人民共和国政府是中国的唯一合法政府。

作为国际社会的普遍共识，一个中国原则是公认的国际关系基本准则，不容美方单方面挑战和曲解。世界上只有一个中国，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，台湾是中国领土不可分割的一部分。事实上，包括美国在内，全世界有180个国家在坚持一个中国原则的基础上与中国建立了外交关系。台湾地区参与联合国等国际组织活动必须按照一个中国原则处理。

今天，一些美国政客仍无视历史和法理事实，否定联大第2758号决议的权威性，企图翻案，与世界上大多数国家对抗，甚至与美国政府一再重申的“不支持台湾加入任何必须由主权国家才能参加的国际组织”立场相违背，屡次向“台独”势力发出严重错误信号，开起了历史的倒车。一段时间来，美方在售台武器、加强美台官方军事联系等方面消极动作不断，包括出台7.5亿美元售台武器计划、美军机降落台岛、军舰频频过航台湾海峡等。如今又拿“参与联合国系统”做文章，真是机关算尽。

一个中国原则和中美三个联合公报是中美关系的政治基础。美方一段时间以来编出各种说法，包括所谓“有意义参与国际组织”甚至提到“有意义参与联合国”，严重违背联合国有关决议，严重违背一个中国原则和中美三个联合公报。必须指出，联合国是主权国家才能加入的政府间国际组织，涉台问题是严肃的政治问题，美方以此为借口为台湾说项是偷换概念，混淆视听。

人无信不立，国无信则衰。美方在《中美建交公报》中明确承诺坚持一个中国原则，美国人民将同台湾人民保持文化、商务和其他非官方关系。9月10日中美元首通话时，拜登总统表示美方从来无意改变一个中国政策。美方应该重信守诺，不要把国家信誉当作废纸一张。

玩火者，必自焚。奉劝美方不要在打台湾牌的道路上一意孤行。因为这不仅会给中美关系造成颠覆性的巨大风险，严重损害台海和平稳定，还必将严重损害美方自身利益。希望美方能够认清现实、恪守承诺，坚持一个中国原则和中美三个联合公报规定，遵守联大第2758号决议，停止发表不负责任的错误言论，停止助台拓展所谓国际空间，以实际行动维护中美关系大局和台海和平稳定。

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