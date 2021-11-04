新华社德黑兰11月3日电（记者高文成 王守宝）伊朗副外长巴盖里3日宣布，伊核谈判将于11月29日在奥地利首都维也纳重启。

巴盖里在社交媒体上发文说，在与欧盟对外行动署副秘书长莫拉的通话中，他和莫拉同意29日在维也纳启动“旨在解除非法和非人道制裁的谈判”。

巴盖里和莫拉此前曾在伊朗首都德黑兰和比利时首都布鲁塞尔举行两次磋商，双方同意在11月底前重启伊核谈判。伊朗方面表示，美国解除对伊制裁和各方恢复履约将是谈判的主要议程。

另据欧盟对外行动署当天发表的声明，伊朗核问题全面协议联合委员会将于29日在维也纳召开实体会议，会议由莫拉主持，中国、法国、德国、俄罗斯、英国和伊朗代表将出席。与会代表将继续讨论美国可能重返伊核协议的前景，以及如何确保各方充分有效地履约问题。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊核协议。2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

伊核协议相关方会谈今年4月开始在维也纳举行，讨论美伊两国恢复履约问题，迄今已举行6轮。由于美伊分歧严重，以及伊朗政府领导层换届，新一轮会谈迟迟没有举行。

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