新华社达喀尔11月3日电（记者王子正）塞内加尔政府3日为中国第18批援塞医疗队全体队员颁发勋章和荣誉证书，以表彰他们为塞医疗卫生事业作出的卓越贡献。

当天，塞内加尔卫生与社会行动部代表马马杜·拉明·巴吉在达喀尔比基纳国家医院举行的仪式上向中国医疗队代表颁发勋章和荣誉证书。

巴吉在仪式上祝贺中国医疗队全体队员获得表彰，感谢医疗队为塞内加尔民众健康开展诊疗活动，并称赞医疗队队员的精湛医术和美好品德。

中国驻塞内加尔大使馆代表赵运春说，第18批援塞医疗队勇于面对新冠疫情，主动分享中国成功抗疫经验，携手比基纳医院医务人员共同服务当地患者。多年来，中国医疗队为改善塞医疗卫生状况、提高塞人民健康水平作出了积极贡献。

10月12日，塞内加尔总统萨勒签发授勋令，授予中国第18批援塞医疗队全体队员“塞内加尔国家雄狮勋位团骑士勋章”。

据介绍，中国第18批援塞医疗队共13名队员，来自福建省三明市，2019年8月抵达塞内加尔。两年多来，医疗队共接诊门诊逾3万人次，收治住院病人近1.3万人次，开展巡回医疗逾1.9万人次。

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