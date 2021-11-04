新华社华盛顿11月3日电（记者许缘 高攀）美国联邦储备委员会3日结束为期两天的货币政策会议后宣布，将从11月晚些时候开始逐月减少150亿美元资产购买规模，并视情况调整资产购买速度。美联储同时宣布，维持联邦基金利率目标区间在零至0.25%之间。

美联储当天发表声明说，自去年12月以来，美国经济朝着物价稳定和充分就业两大目标“取得了实质性进展”。鉴于此，美联储决定从11月开始逐月减少100亿美元美国国债和50亿美元机构抵押贷款支持证券的购买规模。同时，美联储将维持联邦基金利率目标区间在零至0.25%之间。

美联储认为，从11月开始逐月下调资产购买速度“可能是合适的”。如果美国经济前景发生变化，美联储也将做好调整资产购买速度的准备。

声明说，随着新冠疫苗接种取得进展和强有力的政策支持，美国经济活动和就业指标继续增强。与新冠疫情和经济重新开放相关的供需失衡，导致部分行业价格大幅上涨和通胀水平居高不下。但美联储预计，导致通胀上涨的部分因素将是暂时性的。

美联储表示，经济发展仍将取决于疫情发展，预计疫苗接种方面的进展和供应限制的缓解将支持经济活动和就业持续增长、通胀走低，但经济前景仍存在风险。

美联储主席鲍威尔在会后的新闻发布会上表示，美联储决定开始逐月缩减资产购买规模并不对利率政策构成“任何直接的信号”。美联储将“以一种不同且更加严格的标准”调整利率政策。供应链瓶颈限制了经济在短期内应对需求反弹的能力，导致物价大幅上涨，总体通胀率远超2%的设定目标。但随着经济逐步从供需失衡中调整和恢复，通胀率将有望降至接近2%的水平。

去年3月，美联储宣布“无上限”量化宽松政策，以应对疫情对美国经济的冲击。随着美国经济持续好转，加之通胀率居高不下，美联储今年9月宣布，可能将“很快”开始缩减资产购买规模。目前，美联储每月持续购买约800亿美元美国国债和400亿美元抵押贷款支持证券。

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