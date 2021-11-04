本报记者 姜 宣

尼日利亚央行近日正式推出数字货币“e奈拉”，成为首个正式启用数字货币的非洲国家。目前，尼央行已向金融机构发放5亿奈拉（约合122万美元）的数字货币，33家银行、2000名客户和120家商户已在平台注册运行。

数字货币与尼日利亚货币奈拉具有同等法定货币地位。应用软件商店推出了“e奈拉速度钱包”和“e奈拉商人钱包”两个移动应用程序。据统计，软件推出24小时后，至少有5万尼日利亚民众下载了相关应用程序。

“e奈拉”是一个安装在手机里的数字钱包，操作简单，可在没有网络服务条件下使用。人们通过“e奈拉”钱包进行点对点转账、存取和交易支付，无需付费。“e奈拉”除了使用密码加密外，还使用多重身份验证，以确保安全。“e奈拉”根据用户身份验证情况划分不同类别，并为每个类别设定了每日交易限额和累计交易限额。

尼日利亚央行在一份声明中表示，“e奈拉”旨在升级支付系统，使金融交易更加快捷。央行将致力于确保“e奈拉”像实物奈拉一样，人人都能使用，尤其是农村地区和无银行账户的人。

尼日利亚政府2017年开始研究发行央行数字货币。针对“e奈拉”对国家经济的影响，尼日利亚央行将在早期阶段对其进行密切监测和监督。

尼日利亚央行介绍，“e奈拉”有几个突出优势：提供一种安全、廉价的侨汇方式和国际贸易支付方式，大幅提高跨境交易速度；提供更加普惠的金融服务，大大降低甚至取消交易费用和利率，方便民众在线领取社会保障金等；其具有的可追溯性限制了非法目的数字货币的使用，打击非法炒汇活动，稳定货币汇率。有研究预测，数字货币及相关区块链技术有望在未来10年使尼日利亚国内生产总值增加290亿美元。

尼日利亚总统布哈里在“e奈拉”启用仪式上表示，近年来，随着数字经济蓬勃发展，全球商业活动和支付交易中使用现金的情况在减少，数字货币是大势所趋。

尼日利亚央行行长埃梅菲莱表示，政府推出数字货币的目的是补充和加强本国支付生态和金融架构，维护支付系统的完整性和稳定性，增加跨境贸易和增强金融包容性。埃梅菲莱认为，“e奈拉”将在许多方面使经济受益，能够为金融机构提供高价值和关键时间点的支付服务，并最终成为尼日利亚所有电子支付的支柱。

目前，除尼日利亚外，肯尼亚、南非和卢旺达等其他非洲国家也在积极开发本国的数字货币。加纳已经与当地银行、支付服务提供商、消费者和其他机构进行了数字货币的相关测试。

（本报阿布贾11月3日电）

《 人民日报 》（ 2021年11月04日 17 版）

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