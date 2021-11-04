本报记者 林子涵

据路透社报道，在土耳其拟驱逐西方10国大使的外交风波后，美国总统拜登与土耳其总统埃尔多安在二十国集团领导人峰会（G20）期间举行会晤。美国方面再次提及“对土耳其拥有俄罗斯S—400导弹系统的担忧”，并谈及土耳其“人权和法制问题”；土耳其方面则重申“反对美国支持叙利亚库尔德武装”。另据土耳其《沙巴日报》报道，土耳其与欧盟多国在G20期间进行对话，但在难民收容、东地中海争端、入欧盟谈判等问题上存在分歧。

据美联社报道，受“驱逐”事件影响，土耳其作为北约盟国和美国盟友的角色近期陷入巨大争议。尽管土耳其最终没有驱逐大使，但与美欧间的紧张关系仍在持续。

外交风波初平

据半岛电视台报道，10月18日，美国、加拿大、丹麦、芬兰、德国、法国、荷兰、新西兰、挪威和瑞典驻土耳其大使发表联合声明，呼吁土方释放土耳其商人卡瓦拉。卡瓦拉被土方指控参与2013年反政府示威和2016年未遂政变，从2017年起被拘留至今。

路透社称，西方10国大使此举激怒了土耳其，被土方视为干涉内政。土耳其外交部10月19日召见这10国大使，谴责他们干涉土耳其司法系统。埃尔多安10月23日指示土耳其外交部宣布10国大使为“不受欢迎的人”，该表态被多国媒体解读为“驱逐前兆”。《卫报》称，“驱逐”行动如果终获实施，将扩大土耳其与其西方盟友间的裂隙。

10月25日，美国驻土耳其大使馆率先在社交媒体发表声明说，美方依然遵守《维也纳外交关系公约》有关外交官不干涉住在国内政的条款。法国、加拿大等其余9国驻土大使馆随即转发该消息或发布类似声明。此后，土耳其方面松口称不会有大使遭到驱逐，外交风波逐渐平息。

彭博社指出，虽然驱逐行动没有成真，但此次外交争端几乎使土耳其与其西方伙伴的关系濒临崩溃的边缘。

矛盾复杂难解

土耳其与美欧多年来摩擦不断。

据英国广播公司报道，2019年7月，土耳其获得首批俄罗斯S—400导弹系统组件后，美国将土耳其“踢出”美国F—35战斗机生产计划。2020年12月，美国宣布对土采购俄制武器实施制裁，这是首次将《以制裁反击美国敌人法》条款适用于北约盟友。

另据法新社报道，2020年12月，欧盟各国决定对土耳其实施制裁，起因是土耳其在东地中海争议海域钻探油气资源，引发与希腊、塞浦路斯等国矛盾。

2019年10月，土耳其对叙利亚北部发起军事行动，美国随后宣布对土实施多项严厉制裁和金融措施，要求土方立即停止打击叙利亚库尔德武装和“伊斯兰国”组织。

宁夏大学中国阿拉伯国家研究院院长李绍先接受本报记者采访时表示，“土耳其与美欧间存在复杂矛盾关系。一方面，土耳其与西方国家谁也离不开谁，对北约而言，土耳其是重要成员国；对土耳其而言，其对自身的总体定位仍是西方盟国，因此不会与西方或北约决裂。另一方面，土耳其与美欧在引进俄制武器、叙利亚库尔德武装以及人权和民主等议题上相持不下，关系持续僵化。”

“拟驱逐10国大使事件只是一次导火索，可看作是土耳其对与美欧关系不满的总宣泄。”李绍先说。

盟国渐行渐远

法新社指出，土欧原本是重要贸易伙伴，然而外交紧张局势打击了双方贸易关系及土耳其吸引欧盟国家外资的能力。另据美国消费者新闻与商业频道报道，大使驱逐风波后，土耳其里拉兑美元汇率跌至历史低点。今年以来，土耳其里拉兑美元汇率已下跌约24%。

李绍先指出，土耳其当前通胀上升、货币疲软，经济发展面临较大挑战，此时和西方国家“大闹”，不符合土耳其利益，因此缓和争端是必然选择，但长期来看，土耳其与美欧难以“破镜重圆”。

据路透社报道，欧盟委员会近日发布报告称，土耳其在“民主、法治”等多项改革方面表现“倒退”，加入欧盟机会渺茫。土耳其外交部指责该报告显示了欧盟的“双标”，并拒绝了“不公平的批评和毫无根据的说法”。

土耳其《沙巴日报》日前报道称，尽管遭美国反对，土耳其仍打算从俄罗斯购买第二批S—400导弹系统。受此影响，土耳其采购美国F—16战机的计划可能面临美国国会的阻拦。

“土耳其和美欧间的裂痕非常明显，双方关系经过多年摩擦已不可控制地在一路下滑，呈现渐行渐远的局面。预计未来这种趋势还会持续下去。”李绍先说。

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