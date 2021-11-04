本报记者 叶 子

穆罕奈德·沙拉比

“奈德之家”部分成员合影。

贝迪餐厅

穆罕奈德（二排右四）带两个儿子（一排右二、二排右二）一起参加公益活动。

本版照片由采访对象提供

2014年6月5日，习近平主席在中阿合作论坛第六届部长级会议开幕式上的讲话中，讲述了一个普通阿拉伯青年扎根中国、实现人生梦想的故事，故事的主人公就是在浙江义乌开阿拉伯餐馆的约旦人穆罕奈德·沙拉比。

如今，穆罕奈德已经可以操着流利的中文与记者交流。在中国生活20多年来，他抓住机遇、干事创业，开了餐厅，也做国际贸易；他还喜结良缘，与中国姑娘结婚生子，把家安在义乌，把根扎在中国。

这个故事，是穆罕奈德个人的追梦故事，也是中阿友好的一段佳话。

开餐厅——

“就像请客人到我家里吃饭一样”

回想初次来到中国，已是21年前。更早之前，穆罕奈德在荷兰、泰国都工作过一段时间，2000年，20岁出头的穆罕奈德从泰国来到中国广东，投靠在叔叔的餐馆里打工。

“我当时的梦想就是要自己创业，成为老板。我一直觉得自己比较有头脑，中国能给外国人同样提供创业的机遇，我相信我的事业在中国会成功。”穆罕奈德说。

正是这个时期，穆罕奈德认识了在叔叔餐馆里担任外语翻译的安徽姑娘刘芳，俩人很快坠入爱河，穆罕奈德成了“中国女婿”。刘芳坦言，是穆罕奈德的善良、正直和上进心深深吸引了她。

2002年，穆罕奈德听朋友介绍，浙江义乌这个城市有不少来自中东和阿拉伯国家的客商，但有中东地区特色的餐馆却不多。穆罕奈德灵机一动：“机会来了！”于是，他和妻子一起到义乌创业。

那时正值中国正式加入世界贸易组织后不久，凭着“鸡毛换糖”的吃苦精神，义乌人成为傲立改革开放潮头的“弄潮儿”，义乌逐渐成为世界小商品之都，越来越多国家的商人纷纷来到义乌经商。可以说，穆罕奈德和刘芳正是赶上了义乌发展的好时候。

夫妻二人的第一家餐厅名字叫“花”，寓意幸福之花、和平之花，地址就在义乌外商聚集的稠州北路一带。他们为餐厅设计了一朵极具阿拉伯风格的白色花朵，将它镶嵌在门厅上方，这也成为餐厅揽客的招牌之一。

作为义乌老牌阿拉伯餐厅，“花”餐厅在外商圈中名气不小，很多外商会固定来此吃饭。2014年被习近平主席“点赞”后，越来越多的顾客慕名前来，生意更红火了。穆罕奈德感到，餐厅很多设施跟不上，400多平方米的场地也不够用了。他在离义乌国际商贸城更近的繁华路段，租下了三层1000多平方米的新场地。一番精心设计装修后，2018年3月，新的贝迪餐厅营业了，能同时容纳400人就餐。

“‘贝迪’在阿拉伯语中的意思是‘我家’，就像请客人到我家里吃饭一样，希望大家来餐厅有回家的感觉。”穆罕奈德解释说。

发展到现在，贝迪餐厅有10名厨师，分别来自黎巴嫩、叙利亚等国，都是穆罕奈德专门从阿拉伯国家招来的。“沙拉、烤肉、大饼、甜点……每种都需要专人负责。现在他们在这边工作也很开心，生活得很好！”

做好一家餐厅，并不像表面上看的那么简单。穆罕奈德总结，要位置好、装修好、饭菜好，服务好……“餐厅不是开了之后就甩手不管了，要用心经营的。尤其是老板要思考、谋划，要和客人交流，收集反馈意见，一直改进。”与记者连线时，穆罕奈德正准备打印贝迪餐厅的第三版菜单。“我们现在有300多道菜，可供客人选择。”

“没出国，却在义乌吃到了正宗的阿拉伯菜，推荐甜点米布丁”“土耳其烤肉好评！配的酱汁正好解腻”“装红茶的杯子和我在土耳其用的一样，连小碟子的镂空纹路也很精致。”“去的时候正好是国庆假期，店里插满了中国国旗，太好看了，很热情”……穆罕奈德的用心，从网友们的点评里也能看出。

都说穆罕奈德的餐厅味道正宗，地道的原材料少不了。

如今，每隔一周或半个月，穆罕奈德就会带着全家去义乌中国进口商品城采购橄榄油、长粒米等。“一些进口商品以前要托国外的朋友带，或者到上海、广州等地买，现在不出义乌就能很方便地买到，价格也实惠。”

确实，义乌小商品市场拥有210多万种商品，每年有超过55万人次的境外客商前来采购，100多个国家和地区的1.5万多名境外客商常驻义乌。每天傍晚，穆罕奈德习惯站在餐厅的落地窗前，望着稠州北路上川流不息的车辆和行人，感受这座城市的活力和气息。“既然我的梦想可以在义乌实现，那我就留在义乌。”他坚定地说。

做公益——

“义乌就是我的家，我要守护它”

一群外国人，不顾暑热，在义乌的街道上，帮忙将共享单车移至规范停车区域并摆放整齐。仔细一瞧，他们都身着蓝色马甲，上面写着“奈德之家”，还有一个漫画版的人物形象。这是今年新成立的“奈德之家”工作室在做公益活动。

“我成立‘奈德之家’就是想做公益、做好事，现在很多外国朋友加入我们。”谈起做公益的初衷，穆罕奈德的回答很朴素：“义乌就是我的家，我要守护它，能做多少做多少。不一定都是捐钱、捐物，有时候看见老人家过马路，就上去扶一下；也不是要什么名声，看见被帮助的人笑了，感觉很值得。”

其实，作为最早在义乌创业成功的约旦人，穆罕奈德广交朋友，也一直发挥着中外“友谊使者”和“麻烦调停者”的作用。例如，穆罕奈德经常帮助刚来义乌的外国客商租房、招聘等，定期给他们介绍最新的中国国情、政策和法律法规。

有时候，外商找到穆罕奈德，希望他帮忙调解不同国籍间商人的经济纠纷。他能很快把矛盾双方约到餐厅。“我先分别和两边谈，说些好话，先使双方心平气和，然后讲理讲情，事情解决起来就更容易些。解决后，大家一起吃个饭，大部分的事情在餐厅里就能解决。”穆罕奈德经常说，“在义乌，大家都是家人。大家合作，很多事情就不会那么难了。”

2014年6月底，由于他丰富的“涉外案调解经验”，穆罕奈德受聘于义乌市涉外纠纷人民调解委员会，成为了一名外籍人民调解员。一批与穆罕奈德类似的外籍人士，在义乌当地被亲切地称为外国“老娘舅”。

义乌市政府也非常重视这些外籍人士的意见。2015年，穆罕奈德的几个外国朋友无意中谈到，每次出门都要随身带着护照，一旦丢失，补办会非常麻烦。穆罕奈德等人便向义乌市政府提出这个问题。不到一年，义乌面向常驻境外人士推出了“商友卡”，在义乌行政管理领域可以替代护照，持卡的境外人员在基本养老、医疗、子女教育等社会保障方面享受与义乌市民同等的待遇。

为了方便外商办事，义乌在2012年就设立国际贸易服务中心，整合公安、商务、税务、海关等12个部门125个涉外事项，实现了办理涉外事项只进“一扇门”、服务“一站式”。

“不管你来自哪个国家，找义乌市政府部门办事都非常方便。”对此，穆罕奈德深有体会，“义乌市政府不‘小气’，你遇到了什么事，政府就会帮助你。隔段时间，政府就请各国商会负责人开会，问问最近遇到的麻烦。我们提过的子女教育、医疗等问题现在都解决了。”如今，穆罕奈德的两个儿子都在义乌的学校里读书，而义乌的几个主要医院也渐渐配上了翻译，方便外商们就医。

作为义乌百位改革体验官之一，走进街道、小区，对垃圾分类运行情况进行考察并提出意见和建议，参与义乌消防题材微电影《平安订单》的拍摄，传播新冠肺炎疫情防控的权威指南，参加义乌世界商人的献血活动……翻开穆罕奈德的朋友圈，“热心肠”的他一直在为义乌发展奔走出力。他还经常带着两个小孩一起参加公益活动，培养下一代的公益意识。

“我们做好事，要像花一样盛开，把幸福散播给他人。”他是这样说的，也是这样做的。

爱中国——

“中国梦就像一朵花，开花后，其他人都可以闻到花香”

“‘青山一道同云雨，明月何曾是两乡。’让我们携起手来，站在历史正确的一边，站在人类进步的一边，为实现世界永续和平发展，为推动构建人类命运共同体而不懈奋斗！”穆罕奈德的抖音和微信朋友圈里，转发了很多有关习近平主席的视频，并配以“中国国旗”“爱心”等表情符号。不大识汉字的他，用这种方式表达对习近平主席的崇敬之情。最新的一条，便是这段习近平主席在中华人民共和国恢复联合国合法席位50周年纪念会议上的重要讲话。

“我一直在转发习主席的视频，他说的话有道理。我感谢习主席，他给中国带来了很多改变，让我们得到更多的发展机会。他关心我们，我一辈子不会忘记他。”质朴的话语，满满的真情。

从月薪2000元，到现在有房有车还有餐厅、生意非常好，穆罕奈德说：“是中国帮助我实现了梦想！”20多年间，在中国安全稳定的大环境下，他见证着义乌高速发展，新的楼房、道路源源不断生长出来，城市越来越繁华。如今，通过海运、空运、义新欧班列等，义乌早已实现了“买全球”“卖全球”。

见证了这么多中外商人在义乌成就事业、实现梦想，穆罕奈德认为，中国梦不仅仅属于一个人、一个国家。任何人、任何国家，都可以拥抱中国梦，通过“一带一路”倡议，各国人可以实现各自的梦想。“中国梦就像一朵花，开花后，其他人都可以闻到花香。”他说，“中国好，我才好；我们好，中国更好！我和家人一辈子都不想离开义乌、离开中国。”

2020年新冠疫情暴发，远在约旦的亲人担心他的安危，穆罕奈德却非常乐观，坚定地留在中国。因为疫情，餐厅有几个月是不营业的，但很快，穆罕奈德就收到了来自义乌市政府的温暖——给每个店补贴2万元支持。“对于我们店来说，这笔钱不会改变很多，但给了我们信心，一定很快会渡过难关！”

现在回看，防控新冠肺炎疫情，中国已充分体现出优势。穆罕奈德透露，疫情期间，尽管外商来义乌的少了，但前来就餐的中国人已经大大超过外国人，贝迪餐厅并没有因疫情而亏损。

“节假日、周末、暑假这些时间，生意依然火爆。我们完全不担心疫情的影响，餐厅会越来越好。”的确，贝迪餐厅多年经营起来的良好口碑，吸引了不少来打卡的客人，还有很多成为回头客。每当穆罕奈德发布新菜品的信息，就有顾客热情询问什么时候上新。

穆罕奈德的上进、努力源于长年扎根中国。“在中国这边，我学会了勤劳。商人们要照顾他们的生意，很早就起来了。老人起来走路去买菜，年轻人起来去上班赚钱，大家都在努力。”

穆罕奈德也在努力。他盘算着，等4楼装修好后，餐厅可以容纳更多的客人。“店还是要大一点，有客人来，因为等位就走掉太可惜了。”他还憧憬着，要在全国各大城市开分店，“开在北京、上海、广州、杭州都很好。”

(责编：袁勃、郝江震)