人民网讯 11月4日，首都师范大学历史学院、博物馆发展研究中心、中国文物交流中心与社会科学文献出版社共同发布了《博物馆蓝皮书：中国博物馆发展报告（2019～2020）》。报告指出，近年来中国博物馆资源整合成果丰硕，馆际合作、跨界合作成为博物馆实现优势互补、创新发展的新途径。

蓝皮书指出，近年来，博物馆展览及参观观众数量均保持较高速度增长，博物馆资源利用率提升，越来越多的民众从中受益。我国博物馆数量的增多、国家对博物馆免费开放的鼓励，对我国博物馆参观人数的增长起到了很大推动作用。我国居民收入水平的提高，居民消费的升级，居民对精神文化需求的扩大也进一步助推了博物馆事业的发展。据统计，2019年，全国博物馆举办展览约2.86万场，同比增长10.12%，接待观众12.27亿人次，同比增长17.53%（图6、图7）。观众调查也显示，学生和在职员工是博物馆观众的主体。如河北博物院的观众中，学生占30%，职员占38%，公务员占8%，自由职业者占17%；甘肃省博物馆的观众中，学生占32%；山东博物馆的观众中，学生占32%，公务员或事业单位人员占18%，企业职工占16%，个体人员占13%。

跨界合作成为新常态，资源“共享开发”成为新趋势。尤其进入2019年以来，故宫博物院、中国国家博物馆、敦煌研究院、秦始皇帝陵博物院等著名博物馆与百度、腾讯、阿里等互联网企业开展不同形式和多层面的合作，进一步拓展了合作范围和形式，丰富了“互联网+传统文化”的实践形式。在国际博物馆日活动召开之际，中国移动、中国联通、华为等通信科技公司相继与多家博物馆开展科技前沿合作，在博物馆开通5G业务。

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