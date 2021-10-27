人民网北京10月27日电 （记者何蒨）10月26日，第一届北京法国面包节—— “面包汇友” 烘焙晚宴在法国驻华大使馆官邸举办，这是法国面包节自2010年来到中国后首次在京举办，旨在为北京的法式面包甜品房提供展示与交流的舞台，促进北京法式烘焙行业的整体发展。法国驻华大使罗梁参与本次活动并致开幕词，来自北京本地的四家法式面包房为现场带来招牌法式烘焙产品，并展示了店内烘焙师的精湛技艺。

近年来，中国的烘焙业一直在快速发展。2020年，中国烘焙食品的市场规模约为360亿美元，是世界第二大烘焙食品零售市场。中国烘焙业增长潜力巨大，随着居民消费水平不断提高和生活方式的转变，中国的消费者们越来越倾向于原料新鲜安全、烹饪方式健康方便的食品，法式烘焙完美切合了这些需求。

法国烘焙行业历史悠久，享誉世界。在法国，面包是人们生活中不可分割的一部分，从家喻户晓的法棍与牛角，到华丽复杂的拿破仑及歌剧院蛋糕，法式烘焙对原材料的严格要求、一丝不苟的烘焙工艺及推陈出新的配方设计，已经征服了全世界面包爱好者的味蕾。为了感谢面包——这种让所有人感受平凡中的温暖与幸福的食物，法国面包节于1996年正式成立。

法国面包节传承并发扬了法式烘焙文化。2010年，法国投资商务署将法国面包节带到上海，让中国的法式面包房和烘焙师有了展示自己的舞台。如今，法国面包节首次落户北京，为中法企业、媒体及行业人士探讨两国烘焙行业的现状与前景、加强交流、积极推进合作与行业发展提供了平台。本届北京法国面包节以“面包”汇集全行业友人，北京本地面包甜品房将将、正本源、熊叔熊婶面包房和味多美获得由法国驻华大使罗梁及法国商务投资处主任范迪博颁发的荣誉证书。

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