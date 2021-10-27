人民网阿布贾10月27日电 （记者姜宣）26日，驻尼日利亚大使崔建春举行媒体吹风会。

崔建春表示，今年是中华人民共和国恢复联合国合法席位50周年，习近平主席发表重要讲话，强调中国将坚持走和平发展之路，始终做世界和平的建设者；坚持走改革开放之路，始终做全球发展的贡献者；坚持走多边主义之路，始终做国际秩序的维护者。中国外交部发布的《中国联合国合作立场文件》将中国对联合国的贡献及在重大多边问题上主张进行了深入全面概要阐述。50年前，同中国建交不久的尼日利亚在中华人民共和国恢复联合国合法席位时投下宝贵一票，这奠定了中尼友好合作的良好基础。中华人民共和国恢复联合国合法席位以来的国际实践充分证明一个中国原则深入人心，已得到国际社会的广泛认可，希望尼方在涉台等问题上继续坚定支持中国。

崔建春说，习近平主席亲自引领中国多边主义实践。习主席提出的“全球发展倡议”为推动实现更加强劲、绿色、健康的全球发展，构建全球发展命运共同体贡献了中国智慧，为推进全球发展事业和国际发展合作指明了方向。习主席在第二届联合国全球可持续交通大会开幕式上的重要讲话，深刻指出可持续交通发展的重要意义，郑重宣布中国为全球交通发展所采取的详实措施，充分彰显了中国推动全球可持续发展的担当作为。

崔建春表示，今年是中国共产党成立100周年。《中国共产党的历史使命与行动价值》全面介绍中国共产党的百年奋斗历程，深刻阐释党的治国理政理念、实践和成就，深入阐明了中国共产党从哪里来、向何处去的重大理论和实践命题，是尼各界了解中国共产党、了解中国的重要参考。《中国的全面小康》白皮书指出中国共产党立足中国国情，走出了一条中国式现代化新道路，为人类走向现代化探索了新路径。中国全面建成小康社会本身就是对世界和平与发展的巨大贡献。

崔建春表示，今年11月即将迎来中非合作论坛新一届会议。在中非双方的共同努力下，在共商共建共享论坛精神的指引下，“一带一路”合作不断深化，卫生健康、投资和贸易、工业化、农业安全、气候变化、和平安全、人力资源、数字经济等重点领域持续对接，中非合作成果丰硕，新一届会议必定成功。

崔建春随后与到场媒体进行互动交流，就台湾问题、中尼“一带一路”合作、生态文明建设、本币互换协议等回答记者提问。

尼国家电视台、TVC电视台、非洲独立电视台及尼通社、《今日报》、《每日信报》、《抨击报》、《领导者报》等10家主流媒体记者及驻尼央媒记者到场报道。

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