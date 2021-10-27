人民网北京10月27日电 （记者赵健）“永旺杯”第十四届多语种全国口译大赛日前在北京第二外国语学院顺利落下帷幕。此次活动由中国翻译协会与北京第二外国语学院联合主办，北京第二外国语学院欧洲学院承办。

本届大赛共包含日语、法语、德语、俄语、朝（韩）语、西班牙语、阿拉伯语7个语种，8个项目。比赛内容涵盖时政、经济、科技及人文交流等多个领域，从职业素养、技巧运用、信息传递等多方面考察参赛选手的综合水平。

本届大赛各语种赛事分初赛、复赛、决赛三个环节。9月中旬，来自国内外92所高校的194名选手参加网络初赛；经过专家评审，最终来自43所高校的114名选手进入复赛及决赛。经过激烈角逐，来自北京外国语大学、西安交通大学、上海外国语大学、北京第二外国语学院的8名同学分别获得日语交传、日语同传、法语交传、德语交传、俄语交传、朝（韩）语交传、西语交传和阿语交传的冠军。

在今年疫情“外防输入、内防扩散”的背景下，北京第二外国语学院延续并完善去年首创的在线口译比赛模式，公开直播大赛全程。来自国内外的口译学习者可以在线观摩选手表现，倾听评委专业点评。也因此，本届赛事得到了更加广泛的关注与支持，影响力日益扩大。

闭幕式上，北京第二外国语学院副校长程维谈到，在疫情防控的前提下，多语种全国口译大赛成为以线上线下融合模式举办大型学生竞赛活动的优秀案例。回首过去十四年，大赛从线下变为线上线下混合模式，比赛规模不断扩大，赛事水平和影响力不断提高，而不变的是大赛为推动国家翻译教育事业作出的努力和为国家对外传播事业培养选拔人才的初心。

中国翻译协会常务副会长兼秘书长，中国翻译研究院执行院长王刚毅表示，新冠肺炎疫情对组织方、选手和评委都提出了新的挑战。他欣慰地发现，各方正逐渐适应即将成为常态化的线上比赛新模式。他也希望这种新状态能够促进教学法的进步，能把线上翻译及线上国际交流融入教学活动。王刚毅指出，大赛在十四年中不断培养、挖掘众多青年人才，为我国翻译事业和对外交流作出了卓越贡献。

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