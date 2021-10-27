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中国和乌克兰举行北京冬奥会倒计时100天庆祝活动

2021年10月27日08:31 | 来源：人民网-国际频道
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中国和乌克兰举行北京冬奥会倒计时100天庆祝活动。人民网记者 谭武军摄
中国和乌克兰举行北京冬奥会倒计时100天庆祝活动。人民网记者 谭武军摄

人民网基辅10月26日电 （记者谭武军）中国与乌克兰26日在乌首都基辅共同举行北京冬奥会倒计时100天庆祝活动。此次活动由中国驻乌克兰大使馆与乌青年和体育部、乌国家奥委会、乌国家残疾人运动委员会等共同主办。

中国驻乌克兰大使范先荣、乌内阁部长涅姆奇诺夫、乌青年和体育部第一副部长西莫诺夫、乌国家奥委会副主席鲍尔佐夫、乌克兰国家残疾人运动委员会主席苏什科维奇及乌外交部官员、乌参加冬奥会运动员、教练员代表等参加。

范先荣在致辞中表示，当前情况下办好2022年北京冬奥会，将为各国冰雪运动员提供一个一展身手、相互竞技、增进友谊的大舞台，将有利于国际奥林匹克事业的深入发展，有利于体现“更快、更高、更强、更团结”的奥林匹克精神。全力以赴办好冬奥会是中国人民对世界作出的庄严承诺，中方为此做了艰苦努力，已经做好各项准备。中方有决心、有信心、有能力办好一届“简约、安全、精彩”的冬奥盛会，向国际社会贡献出中国热情、中国智慧和中国力量，让世界尽享冰雪运动的激情和魅力。

涅姆奇诺夫表示，北京将是世界上唯一一个举办过夏季和冬季奥运会的“双奥”之城。乌方见证过精彩的2008北京奥运会，相信这次冬奥会也一定会圆满成功。乌方支持举办北京冬奥会，将积极参与并努力取得佳绩。乌方相信，北京冬奥会的成功举办也将促进乌中两国体育的友好交流与合作。

乌著名冬季两项运动员普里马表示，中方为冬奥会建设了条件很好的设施，为运动员发挥水平、赛出成绩创造了良好条件。乌运动员珍惜这次参加北京冬奥会机会，一定会努力拼搏，争取最好成绩。

中国在乌留学生合唱《一起向未来》，邀请各国运动员齐聚北京，共襄盛举。仪式开始前，双方嘉宾共同参观了北京冬奥会建设成果展。

除此项活动外，乌第二大城市敖德萨将开展北京冬奥会倒计时100天宣传周。

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(责编：王禹蘅、吴成良)

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