新华社多哈10月26日电 当地时间2021年10月26日，正在卡塔尔进行访问的国务委员兼外长王毅在多哈会见阿富汗临时政府代理外长穆塔基。

王毅说，阿富汗是中国的邻国，两国人民有着悠久交往。中方尊重阿富汗探索符合自身国情的发展道路和治理模式，尊重阿富汗主权、独立和领土完整，尊重阿富汗临时政府在全国施政的客观现实。希望阿塔能够团结各民族各派别，实现稳定，恢复发展，真正把阿富汗的前途命运掌握在人民手中。中方愿同国际社会一道，推动“阿人所有、阿人主导”的原则在阿富汗真正落地并为此发挥建设性作用。

王毅表示，中方关注阿富汗当前面临的困难、特别是可能出现的人道主义危机，愿继续在力所能及的范围内伸出援手，提供帮助。中方提供的首批人道主义援助物资已运抵喀布尔，将继续通过红十字会与红新月会国际联合会、联合国难民署等渠道，并协调中国地方省区提供进一步紧急物资援助。中方赞赏阿塔理解和重视中方重大安全关切，相信阿塔会采取更加坚决果断的实际行动打击“东伊运”这股国际恐怖势力。愿在阿稳定局势、具备安全条件后，探讨开展经济重建领域合作，支持阿发挥“亚洲之心”地理优势，加强同地区互联互通，增强自主发展能力。

穆塔基表示，阿富汗局势已逐步稳定下来，阿新政府实现了对阿富汗的实际治理。经历了45年战争，阿富汗极为珍视和平，愿与各国开展平等友好合作。阿中友好关系对阿至关重要，阿方高度评价中方不干涉内政的原则，希同中方开展沟通，发展全方位合作。阿方感谢中方的支持和帮助，将把中方的援助用于改善民生，同时努力实现自主发展。阿富汗将在致力于实现自身安全稳定的同时，促进地区和平安全。穆塔基强调，阿塔决不允许任何人、任何势力利用阿领土从事危害中国的事情。

双方同意设立工作联络机制商谈下一步交往。

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