新华社北京10月26日电 题：合作抗击疫情 聚焦共同发展——中国国际发展合作推动构建人类命运共同体

新华社记者王宾、孙楠

实施数千个成套和物资援助项目，开展上万个技术合作和人力资源开发项目，为发展中国家培训各类人员40多万人次，2021年以来对外提供超15亿剂新冠疫苗……

国务院新闻办公室10月26日举行发布会，介绍中国抗疫援助及国际发展合作情况。发布会上，国家国际发展合作署有关负责人表示，1950年以来，中方已向160多个国家提供了各种类型的援助，未来，中国将以健康为优先、绿色为重点、民生为要旨、多边主义为引领，推动国际发展合作助力构建人类命运共同体。

抗疫援助解急难：今年已对外提供超过15亿剂疫苗

世界卫生组织最新统计数据显示，全球累计新冠肺炎确诊病例已超2.4亿，死亡病例已达490余万。抗击疫情，仍是国际社会当前面临的最紧迫任务。

国家国际发展合作署署长罗照辉说，中国不仅实现抗疫斗争和经济恢复“双领先”，还开展了新中国成立以来援助时间最长、涉及范围最广的紧急人道主义救援行动。“今年以来，中国已经向106个国家和4个国际组织提供了超过15亿剂疫苗，为防控疫情、引领抗疫国际合作发挥了重要作用。”

及时启动“抗疫紧急支持计划”，协调各方紧急向疫情大幅反弹的南亚、东南亚多国提供救急物资，定向向缅甸北部地区提供紧急疫苗和抗疫物资援助，推动防疫关口前移……罗照辉在介绍对周边国家抗疫援助时表示，中方及时、高效的抗疫援助，为相关国家保障民众生命安全、降低财产损失发挥了重要作用，有力策应了国内外防输入、内防反弹大局，让中国同周边的传统友好、民间友好得到进一步升华。

针对中国疫苗安全性有效性问题，国家国际发展合作署副署长邓波清表示，从科学角度看，世界卫生组织已将中国国药和科兴疫苗列入紧急使用清单，这是国际权威组织从专业角度给予的认可；从实践看，中国国内大范围接种，让疫苗的安全性和有效性得到了充分验证，国际上对中国疫苗充满信心，国际科学研究和各国的临床数据也提供了有力的支撑。

发展合作惠民生：将积极开展气变环保项目

从杂交水稻到菌草种植，从青蒿素到新冠疫苗……数十年来，一张张中国对外援助的“名片”，书写了中国助力各国共同发展、改善民生福祉的生动故事。

中老铁路、匈塞铁路等一系列重大项目取得突破性进展；中欧班列全年开行数量和货物运量同比增长50%和56%；中国对沿线国家非金融直接投资同比增长18.3%……邓波清表示，疫情期间，共建“一带一路”不但没有按下“暂停键”，反而逆势前行，各国参与“一带一路”热情依然高涨，携手推进全球发展合作事业意愿依然强烈。

气候变化是大自然对人类敲响的警钟。国家国际发展合作署副署长张茂于说，近8年来，中方共实施应对气变援外项目200多个，包括巴基斯坦国会大厦太阳能供电项目等约70个减缓气变类项目和应对尼泊尔洪灾、斐济飓风等约150个适应气变类项目。

“中方将积极开展气变环保项目，做优做精光伏、沼气、水电站等清洁能源和防治荒漠化的项目，并将加强援外项目环保、气变因素的评估，推动成套项目向‘气候友好型’转型。”张茂于说。

多边合作显优势：对国际发展三方合作持积极开放态度

近年来，中国在南南合作援助基金下，与联合国多个组织开展合作，在50多个国家实施粮食援助、灾后重建、难民救助、妇幼卫生等领域的发展合作项目。中方与瑞士、葡萄牙、英国、美国、澳大利亚、新西兰等国共同围绕农业、卫生等民生领域，实施符合受援方需求的三方合作项目。

“下一步，中方愿意继续以开放务实的态度，积极探讨开展三方合作，鼓励私营部门、民间团体、慈善机构发挥更大的作用，为国际发展合作注入新的动力。”张茂于说。

三年多以前，中国政府专门组建了国家国际发展合作署，为促进对外发展合作提质升级提供了重要机制保障。罗照辉表示，中国国际发展合作在加强和国际接轨，加快由双边援助向多边合作转型。

罗照辉表示，下一步，中国的对外援助和国际发展合作，将以健康为优先，全力支持抗疫国际合作；以绿色为重点，不断落实可持续发展议程；以民生为要旨，积极助力全球经济复苏；以多边主义为引领，持续优化发展合作领域全球治理。

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