人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

“纪念中华人民共和国恢复联合国合法席位50周年”图片展网上展厅面向全球观众开放

2021年10月27日00:03 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京10月26日电（记者黄富慧）由新华社主办、新华网和中国图片社承办的“纪念中华人民共和国恢复联合国合法席位50周年”图片展网上展厅25日在新华网面对全球观众开放。

　　图片展以“美美与共　和平向未来”为主题，精选新华社50年间播发的130余组珍贵高清影像。展览分为六部分，总结回顾了中国恢复联合国合法席位50年来对联合国事业和世界和平发展所作的积极贡献，彰显了中国为联合国和全球贡献的中国智慧和中国力量。

　　网上展厅通过网络手段模拟实体展厅，参观者可以“步入”不同的展厅，通过声音、图像等观展，还可以使用VR设备观展。图片展为全球受众带来全景式、沉浸式的展览体验。网上展厅域名为：http：//unchina50.xinhuanet.com/en/index.html。

　　图片展同时于当地时间25日在纽约联合国总部展出，吸引了众多联合国官员及外国使节。图片展还将于11月2日在联合国驻日内瓦办事处所在地万国宫展出。

　　1971年10月25日，第二十六届联合国大会以压倒性多数通过第2758号决议，决定恢复中华人民共和国在联合国的一切权利，承认中华人民共和国政府代表是中国在联合国的唯一合法代表。

(责编：岳弘彬、牛镛)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部