新华社北京10月26日电（记者黄富慧）由新华社主办、新华网和中国图片社承办的“纪念中华人民共和国恢复联合国合法席位50周年”图片展网上展厅25日在新华网面对全球观众开放。

图片展以“美美与共 和平向未来”为主题，精选新华社50年间播发的130余组珍贵高清影像。展览分为六部分，总结回顾了中国恢复联合国合法席位50年来对联合国事业和世界和平发展所作的积极贡献，彰显了中国为联合国和全球贡献的中国智慧和中国力量。

网上展厅通过网络手段模拟实体展厅，参观者可以“步入”不同的展厅，通过声音、图像等观展，还可以使用VR设备观展。图片展为全球受众带来全景式、沉浸式的展览体验。网上展厅域名为：http：//unchina50.xinhuanet.com/en/index.html。

图片展同时于当地时间25日在纽约联合国总部展出，吸引了众多联合国官员及外国使节。图片展还将于11月2日在联合国驻日内瓦办事处所在地万国宫展出。

1971年10月25日，第二十六届联合国大会以压倒性多数通过第2758号决议，决定恢复中华人民共和国在联合国的一切权利，承认中华人民共和国政府代表是中国在联合国的唯一合法代表。

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