新华社开罗10月21日电（记者吴丹妮）“认识中国——中国脱贫攻坚经验与启示”视频研讨会20日在埃及首都开罗举行。此次研讨会由中国驻埃及大使馆、埃及谢拉夫可持续发展基金会、中国公共外交协会共同主办，开罗中国文化中心承办，中埃各界近70位嘉宾出席。

中国驻埃及大使廖力强在致辞中指出，近年来，埃及政府高度重视减贫事业，先后推出多项重大而富有成效的减贫政策。中国作为埃及的全面战略伙伴，愿与埃及深化减贫经验交流，支持埃及人民早日实现减贫目标。

埃及前总理、谢拉夫可持续发展基金会主席埃萨姆·谢拉夫在致辞中表示，埃中两国人士在此次研讨会上相聚，通过交流对话相互了解，共同探讨脱贫经验，也以此为契机探讨共同走向构建人类命运共同体之路。

与会的中方专家学者认为，中国的减贫成就不仅是中国的胜利，更提振了世界反贫困事业信心。本次研讨会有助于促进中埃两国在减贫和乡村建设事业上的交流合作，使更多中东和非洲国家从中埃两国的减贫实践中获取宝贵经验。中方专家学者还就埃及如何借鉴中国脱贫经验等回答了埃方人士的提问。

埃及《金字塔报》、中东社等十余家主流媒体对此次活动进行了报道。

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