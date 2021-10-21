新华社联合国10月20日电（记者王建刚）中国常驻联合国代表张军20日表示，希望非洲大湖地区国家保持合作势头，持续改善地区国家关系。他强调，增进政治互信，拉紧利益纽带，是改善大湖地区形势的有效途径。

张军在当天举行的安理会大湖地区问题部长级辩论会上说，地区国家近来密集开展高层互动，签署多项合作协议，努力构建睦邻友好关系，值得欢迎。中方鼓励各方继续深化合作，为地区形势向好发展提供高层引领和政治助力。中方期待即将举行的第十届区域监督机制领导人会议能成为推动《框架文件》落实的重要契机。

张军说，贫困和发展不足导致资源争夺，引发冲突对抗，是大湖地区战乱不止的一个重要根源性问题。地区国家要对自然资源开发利用严加规范、强化执行，加强在打击自然资源非法开发和贸易方面的地区合作，切断武装团伙非法获益渠道。中方支持地区国家将资源优势转化为发展优势，通过合法经营帮助当地民众解决就业，消除贫困，加快工业化和现代化进程，提升自主发展和创新能力，实现以发展促和平。

张军指出，新冠肺炎疫情给大湖地区带来严峻冲击。目前地区疫苗接种率只有6%。根据国际货币基金组织估算，地区国家人均收入在2025年前难以回到疫情前水平。中方呼吁国际社会加大对地区国家疫苗援助，在减免债务、发展援助等方面采取务实举措，帮助地区国家抗击疫情，加快实现疫后重建。新冠疫情发生以来，中方向大湖地区提供了多批次防疫用品和疫苗援助，12个地区国家已经用上了中国疫苗。

张军强调，中方欢迎大湖地区问题特使在充分听取地区国家意见基础上，制定大湖地区新战略和行动计划，相信这将成为联合国综合应对地区挑战的重要行动指南。国际社会要为落实新战略和行动计划提供必要资金支持。

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