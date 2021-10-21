共建“一带一路”绿色典型项目研讨会举行。会议组织方供图

人民网连云港10月21日电（记者谢亚宏）10月21日至22日，国家发展改革委一带一路建设促进中心在江苏省连云港市组织召开共建“一带一路”绿色典型项目研讨会。国家发展改革委副秘书长苏伟，外交部国际经济司副司长郭学军，江苏省发展改革委副主任王显东，连云港市委副书记、代市长马士光等出席开幕式并致辞。

研讨会设立了绿色能源、绿色交通基础设施、绿色投资、绿色金融等4个研讨单元，围绕哈萨克斯坦札纳塔斯风电站、巴基斯坦旁遮普光伏电站、加纳特码新集装箱码头工程、连云港新亚欧陆海联运标杆示范项目、中阿（联酋）产能合作示范园、中埃（及）泰达苏伊士经贸合作区、伊拉克哈法亚油田等7个绿色典型项目以及绿色金融支持进行了研讨，分享绿色可持续发展方面的经验做法。来自共建国家驻华使节、国际组织和非政府组织驻华代表、中国知名智库专家对绿色典型项目进行了交流点评。会议还组织调研连云港国家石化基地、中哈物流园等项目。

国家发展改革委副秘书长苏伟表示，中国高度重视“一带一路”绿色发展，近年来，在各方的共同努力下，共建“绿色丝绸之路”取得丰硕成果，政策对接稳步推进、绿色朋友圈持续扩大、绿色合作水平不断提升、绿色金融合作不断拓展。“绿色丝绸之路”正在成为共建“一带一路”的新亮点新主题，为构建人与自然命运共同体提供强大动力。他同时强调，应着力强化“绿色丝绸之路”的顶层设计，扎实推进绿色项目的务实合作，引导企业履行社会责任，强化绿色金融支撑保障，让绿色成为共建“一带一路”的永久底色。

外交部国际经济司副司长郭学军表示，“绿色丝绸之路”是共建“一带一路”的重要组成部分，中国正同“一带一路”合作伙伴共同促进绿色基础设施建设、开展绿色能源合作、推动发展绿色金融、建设国际合作平台。今年6月，在“一带一路”亚太区域国际合作高级别会议期间，中国同与会各国共同发起了“一带一路”绿色发展伙伴关系倡议，将通过该倡议推动绿色发展国际合作。

参加会议的驻华使节表示，绿色可持续发展契合各国发展需要，共建“绿色丝绸之路”为各国实现绿色低碳转型创造了新机遇，为各国落实联合国2030年可持续目标注入了新动能。研讨会上分享的绿色典型项目采取了一系列的绿色技术、绿色标准和绿色措施，在东道国取得了良好的经济、社会和环境效益。他们还表示，将积极参与绿色“一带一路”，加强绿色务实合作，共同努力实现可持续发展。国际组织驻华机构代表表示，中国的绿色发展惠及全球，绿色“一带一路”为国际绿色合作树立了典范，有效地推动各国高质量发展绿色经济，积极应对气候变化，实现可持续发展。

来自19国驻华使领馆、3个国际组织驻华机构、跨国公司、国际非政府组织、中国“走出去”重点企业、金融机构、高校智库等单位约100人参加会议。

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