人民网开罗10月20日电（记者沈小晓）聚焦、了解、感知中国，共商、共建、共享全球发展与合作成果，10月20日，由中国驻埃及大使馆、沙拉夫可持续发展基金会、中国公共外交协会共同主办的“认识中国——中国脱贫攻坚经验与启示”视频研讨会活动顺利举办。

中国驻埃及大使廖力强在致辞中谈到，党的十八大以来，中国政府把脱贫攻坚摆在治国理政的突出位置，组织实施了人类历史上规模最大、力度最强的脱贫攻坚战。廖力强大使指出，中国作为埃及的全面战略伙伴，愿与埃及深化减贫经验交流，支持埃及人民早日实现减贫目标。中方将继续支持和帮助包括埃及在内的广大发展中国家特别是最不发达国家消除贫困、发展经济，打造更多扶贫品牌项目和示范工程，为各国落实联合国2030年可持续发展议程注入新动力，为世界反贫困斗争提供中国智慧，为推动世界人权进步、推动构建人类命运共同体贡献中国力量。

中国公共外交协会副会长刘碧伟在致辞中谈到，中国的减贫成就世界瞩目，这不仅是中国的胜利，更提振了世界反贫困事业信心。中埃两国作为全面战略伙伴，都重视人民的基本权利和根本福祉，在减贫事业上志同道合。本次研讨会的召开，有助于促进中埃两国在减贫和乡村建设事业上的交流合作，使更多中东和非洲国家从中埃两国的减贫实践中获取宝贵经验。

埃及前总理、埃及沙拉夫可持续发展基金会主席沙拉夫在致辞中表示，中国共产党领导中国人民不断开拓进取，在经济、社会、文化等各领域取得巨大成就。中国已成为世界第二大经济体，人均GDP突破10000美元，完成了消除绝对贫困的艰巨任务，这就是中国奇迹。埃中双方共聚此次研讨会，通过文化交流和文明对话来相互了解，共同探讨脱贫经验，也从这里走向构建人类命运共同体之路。

在研讨会上，中国国际扶贫中心副主任谭卫平和北京师范大学中国扶贫研究院院长张琦作为特邀讲座专家发表演讲，分别以“精准扶贫：中国打赢脱贫攻坚战的制胜法宝”和“中国特色社会主义减贫道路成功经验”为题，详细介绍了中国改革开放初期到十八大以来的扶贫政策，强调精准扶贫是打赢脱贫攻坚战的制胜法宝。

埃及最高文化委员会秘书长阿兹米，埃及前高教部长、中埃大学校长谢希，代盖赫利耶省前省长沙鲁比姆，外交部前非洲事务副部长希夫尼，埃及外交部前政策规划部长助理、前驻华大使努尔曼，埃及前驻华大使阿莱姆，祖国未来党亚洲书记穆罕默德，社会主义党中央书记处书记卡利玛，经济研究中心执行和研究主任阿芭拉，苏伊士运河大学校长扎基，中国公共外交协会秘书长霍颖等近70位中埃各界嘉宾出席。中国驻埃及大使馆新闻发言人李志敏参赞主持研讨会。

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