新华社新德里10月21日电（记者赵旭）随着本国疫情开始缓解，印度卫生部20日发布新的指导方针，放宽对来自部分国家旅客的入境隔离规定。

印度卫生部发布信息显示，新的指导方针适用于与印度达成新冠疫苗接种证书互认协议国家并完成疫苗接种的国际旅客。旅客抵达前必须完成疫苗接种15天以上，并提交72小时内核酸检测阴性的报告。自10月25日起，满足上述条件的国际旅客抵达印度后将允许直接离开机场，但需要在抵达后14天内进行自我健康监测。对于来自非疫苗互认国家、但已接种印度政府批准或已获世界卫生组织紧急使用认证疫苗的印度公民，该指导方针同样适用。

新的指导方针还规定，如果国际旅客在前往印度的旅程中出现新冠症状，将在入境后强制隔离。除航空口岸外，该规定也适用于通过海港或陆路口岸入境的国际旅客。来自非疫苗互认国家的旅客，需要在入境前提交核酸检测报告并在入境后立即接受核酸检测，随后进行7天居家隔离。如果旅客抵达后第8天核酸检测为阴性，只需在未来7天保持自我健康监测。

据印度媒体报道，目前印度已经与英国、尼泊尔、塞尔维亚等11个国家签署协议，互相认可政府或世卫组织批准疫苗的接种证书。

印度卫生部21日发布疫情数据显示，当天该国新增新冠确诊病例18454例，累计确诊达34127450例；新增死亡160例，累计死亡452811例；截至21日累计接种新冠疫苗10亿剂次，已完成全部接种者约占全国人口五分之一。

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