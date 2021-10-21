2021年10月19日，驻葡萄牙大使赵本堂视频会见葡冬季运动联合会主席法龙巴。

赵大使表示，中国政府高度重视2022年北京冬奥会筹办工作，习近平主席多次实地考察，强调办好北京冬奥会和冬残奥会是中国对国际社会的庄严承诺，要努力为世界奉献一届“简约、安全、精彩”的奥运盛会。本月初已进入赛时运行阶段，各项筹备工作进展顺利。北京冬奥会圣火已于2021年10月18日在希腊雅典点燃，相信北京冬奥会一定会为世界冬季运动和奥林匹克运动发展作出积极贡献，为中葡体育互利合作带来新契机。中方愿同包括葡方在内的国际社会一道反对体育政治化，大力发扬奥林匹克运动精神。预祝葡参赛代表团取得佳绩。

法龙巴高度评价北京冬奥会筹办工作，表示冬季运动项目对场馆设施、人员管理、后勤保障等方面的要求极为严格，中方克服新冠肺炎疫情等各方面困难，付出巨大努力，高标准、高质量、高效率推进北京冬奥会各项筹办工作，令人由衷赞叹和钦佩。有充分理由相信，北京冬奥会将成为一届里程碑式的体育盛会，必将进一步促进世界冬季运动事业发展，深化中葡两国体育领域交流合作。葡方支持中方办好北京冬奥会，葡参赛代表团正积极备战，都非常期待赴华参赛。法龙巴还表示，作为葡冬季运动联合会主席和葡北京冬奥会参赛代表团团长，十分乐于在葡为宣介北京冬奥会、弘扬奥林匹克精神作出积极贡献。

当日，人民日报、新华社、总台央视、人民网、中国日报网、凤凰卫视等驻葡、驻欧媒体记者对法龙巴联合采访，法龙巴再次对北京冬奥会表示高度支持，并用中文向北京冬奥会致以美好祝愿——“北京冬奥加油！”

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