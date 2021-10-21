新华社首尔10月21日电（记者陆睿 杜白羽）据中国驻韩国大使馆21日介绍，20日因韩国渔船倾覆落水失踪的4名中国船员中，已有2人于21日早7时左右获救，由韩方直升机紧急送往郁陵岛上的医院接受治疗。

据韩方通报，当地时间10月20日14时许，一艘韩国渔船在独岛（日本称竹岛）东北方向168公里海域倾覆，船上9名船员落水失踪，其中4名船员为中国公民，另有3名韩国船员和2名印度尼西亚船员。韩方紧急派出多艘舰船、3架直升机和1架固定翼飞机抵达事发海域实施搜救。

使馆发言人表示，事故发生后，中国驻韩国大使馆高度重视，立即启动应急机制，与韩国海警等部门建立热线联系，推动韩方全力搜寻失踪者，治疗获救人员。

使馆发言人说，使馆已同获救的2名中国公民通电话，向他们转达使馆慰问，表示将为后续处理提供积极协助，并应公民请求向他们的家人转报了平安。经向医院和2名公民本人确认，目前他们身体较虚弱，但无生命危险，下一步计划转移至岸上大型医院接受进一步康复治疗。

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