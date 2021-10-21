新华社北京10月21日电 《参考消息》21日登载美国《科学日报》网站文章《金星上有海洋吗？》。摘要如下：

此前的研究表明，金星过去可能是一个更宜居的地方，有自己的液态水海洋。由日内瓦大学和瑞士国家研究能力中心S行星项目领导的一个天体物理学家团队研究了金星是否真的有过更温暖的时期。发表在《自然》周刊上的研究结果显示，情况并非如此。

金星最近已成为天体物理学家的重要研究课题。欧洲航天局和美国航空航天局决定，未来10年对这颗距离太阳第二近的行星开展不少于3次太空探索任务。这些任务试图回答的一个关键问题是金星是否曾有早期海洋存在。

瑞士国家研究能力中心S行星项目成员马丁·特贝特率领的天体物理学家试图利用地球上现有的工具来回答这个问题。利用复杂的大气层三维模型（类似于研究地球目前的气候和未来演变的模型），研究小组研究了金星和地球的大气层如何随时间发展以及海洋能否在这一过程中形成。

特贝特说：“由于我们的模拟，我们得以证明，气候条件不允许水蒸气在金星的大气层中凝结。”这意味着，其温度从未低到足以让大气中的水形成雨滴从而落在其表面。水只是作为大气中的气体存在，海洋从未形成。

出人意料的是天体物理学家的模拟还显示，地球本来很可能遭遇与金星一样的命运。如果地球与太阳的距离更近一点，或者如果太阳“年轻”时像现在这样发出明亮的光芒，我们的地球家园今天看起来会截然不同。太阳“年轻时”相对较弱的辐射很可能让地球冷却到足以凝结形成海洋的水。

研究报告的作者之一、日内瓦大学天文学系教授戴维·埃伦赖希说：“我们的研究基于理论模型，是回答金星历史这一问题的一个重要基石。但我们无法在我们的电脑上对此事作出明确裁决。未来3次前往金星的太空任务的观测对于证实或反驳我们的结论至关重要。”

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