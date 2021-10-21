新华社杭州10月21日电（记者魏董华）中非智库论坛第十届会议20日至21日以线上、线下结合的形式在浙江杭州举行。参会的中非嘉宾们表示，当前形势下，中非比以往任何时候都更加需要团结合作，下一步，双方将围绕健康卫生、投资和贸易、应对气候变化、数字经济等重点领域，推动中非合作转型升级，促进疫后非洲、中国乃至世界的经济复苏发展。

与会嘉宾表示，中非合作展现出强大韧性，务实合作蓬勃开展。中国国际问题研究院院长徐步说，中非合作论坛成立20年来，中非贸易额和中国对非直接投资分别增长了20倍和100倍，即使面对新冠肺炎疫情影响，这一数字仍逆势增长。目前，1100多个中非“一带一路”合作项目保持运行，为推动非洲工业化、促进就业做出重要贡献，为非洲经济复苏提供有力支撑。

近年来，中非在信息基础设施、数字技术、数字经济、网络安全等领域交流合作不断深化，为中非合作注入新活力、开辟新空间。南非外交部副总司长阿尼尔·苏克拉尔表示，当非洲被外界称为“消失的大陆”时，中国对非洲的发展一直充满信心。中非强大的合作关系是有些人不愿意看到的，我们要在国际舞台上更好地宣传中非不断演进的充满活力的关系。

塞内加尔文化和新闻部部长阿卜杜拉耶·迪奥普表示，中非双方有共同的奋斗目标和愿景，在经贸投资和人文交流等方面非洲看到了中国的真诚和效率。面对世纪疫情和国际变局，与会嘉宾提出，中非双方应当共同面对风险挑战，消除“疫苗鸿沟”，携手战胜疫情。

浙江师范大学非洲研究院院长刘鸿武表示，与会的各界代表从政治与安全交往、经济发展与经贸合作、教育与人文交流、卫生健康与中非医疗合作、数字经济与治理数字化等多角度、多层次、多领域对中非合作的成效、经验做了梳理与探讨，为新一届中非合作论坛周期内中非合作的新领域、新方向、新举措建言献策。

中非智库论坛是中非合作论坛框架下的重要分论坛。作为即将在塞内加尔召开的新一届中非合作论坛会议的配套预热活动，本届论坛为期两天，200多名中非专家学者、媒体人士围绕“团结合作 创新发展 携手共建中非命运共同体”的主题深入研讨，助推中非全面战略合作伙伴关系发展。

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