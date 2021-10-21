新华社北京10月21日电 《经济参考报》21日刊登闫磊综合报道的文章《应对成本上涨压力多家欧美企业宣布涨价》。文章摘要如下：

数家欧美企业19日公布最新财报时表示，出于成本压力，将不得不提升产品价格，将原料成本上涨压力转嫁给消费者。

宝洁公司19日宣布，将提高一系列家庭日用品价格，因为运费和原材料成本上升速度超过公司预期。宝洁表示，将开始上调一些美容、口腔护理和梳洗产品（比如剃须刀）的价格。此前，宝洁已经提高纸尿片和卫生纸等日用品售价。

拥有依云矿泉水等产品的达能19日也表示，将通过提高生产率和涨价来保护营业利润。公司警告称，明年通胀压力将加大。

爱立信公司同日表示，由于供货商面临芯片短缺，再加上物流问题，该公司无法向其客户出货特定硬件。

业界预计，特斯拉公司也面临成本上升压力。特斯拉首席执行官马斯克曾表示，公司正在花费巨资把汽车零组件空运到世界各地以应付需求，同时努力通过采购更多本土零件的方式来削减工厂成本。

此外，雀巢、联合利华、可口可乐、百事可乐等欧美食品业公司近期都公布了商品涨价计划。欧美食品业公司将产品涨价归结于原材料成本上升。百事可乐表示，除原材料短缺外，劳动力短缺、航空或其他商业运输的可用性降低、港口关闭或边境限制等因素同样对供应链造成了不利影响。

(责编：王禹蘅、徐祥丽)