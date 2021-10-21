人民网讯 摩洛哥政府宣布，从本月21日起，在全国范围实施以“疫苗接种证”为主的疫情防预新措施。

摩洛哥“灯塔网”报道说，全国实施大范围接种疫苗工作取得了很好的效果，病毒感染者人数在逐步减少，为尽快控制疫情蔓延，摩洛哥政府发布公告：从本月21日起，全国实施以卫生机构发放的“疫苗接种证”为主的防疫新措施，这些措施规定，个人只要持有卫生机构专门发的“疫苗接种证”，就允许通过私人和公共交通工具在地区之间活动，可以进入旅馆、餐厅、咖啡馆、封闭空间、商店、体育馆和浴场等，也被允许出国旅行。取消地方主管当局在这方面颁发的流动许可证。

报道称，政府的公告还指出，实施新防疫措施后，此前政府宣布的防疫规定依然有效，所有民众应继续严格执行。公告呼吁未接种疫苗者尽快到国家指定的地点接种第一剂或第二剂以及接种第三剂，以增强免疫力。

“灯塔网”还报道说，根据摩洛哥卫生部20日发布的消息，全国有799577人接种了第三剂疫苗，接种第二剂的多达21116355人，接种第一剂的为23333590人。在刚过去的24小时内，新增确诊病例118例，累计确诊病例为942967例；新增死亡病例14例，累计死亡14580例。（安国章）

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