新华社万象10月21日电 通讯：为实现中老铁路通车，他们在隧道的两端你追我赶——记建设中老两国跨国隧道的师徒俩

新华社记者章建华 朱亮

在中国西南边陲磨憨小镇和老挝北部磨丁经济开发区，由中铁二局承建、连接中老两国的跨国隧道已经全线贯通，建设者们目前正紧张地进行景观施工，以实现2021年年底前通车目标。

这条隧道全长9.59公里，为体现两国传统友谊，取名友谊隧道。建设过程中，有一对师徒在隧道两端，比进度、比质量，你追我赶，只为隧道早日贯通交验。

师傅潘福平，年过50，施工中，他带领团队由国内向国外段掘进；徒弟白小可，负责友谊隧道国外段施工，由国外向国内段掘进。

近30年的一线工作，潘福平已习惯了住山沟、伴大河、钻洞子的生活。常常在清晨5时，他就习惯性地戴好口罩、安全帽，穿上反光背心，拿上手电，穿上防水鞋，钻进隧道检查安全生产情况。

友谊隧道穿越地层均为IV、V级围岩，主要为泥岩夹砂岩、盐岩分布。其中隧道穿越第三系盐岩地层，洞周盐层厚度达上百米，局部含盐量高达80%以上，设计和施工难度均属国内外罕见。

中国中铁中老铁路指挥部指挥长黄宏曾告诉记者，友谊隧道的盐岩处理是全世界首例，从来没有遇到过，“但是在中老铁路，经过施工方和科研机构的共同努力，把这个问题解决了。”

而遭遇高侵蚀难题的，主要是徒弟白小可，地质钻机下探到150米深处，仍然没有钻透盐岩层。“盐本身就要吸水，吸水就有溶解和结晶，结晶就会膨胀，膨胀对我们这个结构有挤压作用。盐岩一旦遇水都有可能溶解，溶解的话背后就会有空洞，导致这个结构下沉，对整个结构危害很大。”白小可说。

为保证工程进度，白小可不仅请教专家，还主动向困难发起“进攻”，“没有经验可借鉴，我们就自己搞研究。”白小可说得最多的就是这句话。

但白小可更不会忘记和师傅切磋。施工期间，潘福平和白小可会不时地打个视频电话，了解对方的工程进展，探讨各自遇到的施工难点。

2020年9月，经过1200多名中老两国建设者历时1500多天的奋战，友谊隧道胜利贯通，为中老铁路顺利通车奠定了坚实基础。

由于防疫需要，潘福平和白小可在隧道贯通时没能给彼此一个热烈的拥抱。

“虽然有点遗憾，没关系，等中老铁路通车了，我们一起乘上火车，在车里拥抱！”潘福平日前在视频里对白小可说。

但潘福平的期待恐怕要成为又一个“遗憾”了。白小可在视频里说：“师傅，我已经到西藏参加川藏铁路建设了。”

白小可告诉记者，师傅只告诉他要“继续好好干”，“是期许，也羡慕吧，师傅他肯定也想上高原”。

“友谊隧道的命名，象征着中老两国人民的深厚友谊。”中铁二局中老铁路老挝段友谊隧道项目行政经理王晓东日前对记者说，“将中老铁路建成‘一带一路’、中老友谊的标志性工程早已成为中铁二局建设者们的共识。白小可和他的师傅也不例外。”

(责编：王禹蘅、徐祥丽)